 Stampanti 3D e coltelli a scuola: invisibili ai metal detector
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Stampanti 3D e coltelli a scuola: invisibili ai metal detector

Sequestrati coltelli stampati in 3D, uno rinvenuto in una scuola media: il caso si inserisce nel dibattito su armi e sicurezza tra i banchi.
Stampanti 3D e coltelli a scuola: invisibili ai metal detector
Sicurezza Tecnologia
Sequestrati coltelli stampati in 3D, uno rinvenuto in una scuola media: il caso si inserisce nel dibattito su armi e sicurezza tra i banchi.
Google AI Studio

Non è la prima volta che scriviamo di armi realizzate con le stampanti 3D. Ormai da lungo tempo circolano in rete progetti per creare pistole fai-da-te, tanto da richiedere leggi speciali nel tentativo di arginare il fenomeno. Non ci era però mai successo di farlo in relazione ai coltelli. Lo spunto arriva dai Carabinieri, che in un comunicato appena giunto in redazione raccontano un caso che coinvolge direttamente e in modo preoccupante il mondo della scuola.

A scuola con i coltelli stampati in 3D

In una media di Terlano (Bolzano), il personale ha rinvenuto e immediatamente sequestrato un coltello a scatto realizzato in materiale plastico, con una lama di circa 8 centimetri. Il possessore ha raccontato di averlo ricevuto da un secondo studente. La successiva perquisizione domiciliare eseguita dalle forze dell’ordine ha permesso di trovarne altri, sempre costruiti con una stampante 3D e poi assemblati. Il materiale è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano. Il minore è stato deferito in stato di libertà per i reati di fabbricazione e detenzione di oggetti atti ad offendere.

L’episodio riveste connotati di gravità che, però, a seguito dell’intervento tempestivo del personale scolastico e grazie alla collaborazione delle famiglie, è stato circoscritto, ed è stato impedito che esso sfociasse in avvenimenti di maggior entità e pericolosità.

I coltelli a scatto creati con le stampanti 3D

Impossibile rilevarli con i metal detector

La cronaca racconta sempre più spesso di aggressioni con coltelli che avvengono nel mondo della scuola, a volte fatali come accaduto di recente a La Spezia. Uno studio del CNR fa riferimento a un’abitudine sempre più diffusa, quella del portare armi in classe.

L’impiego delle stampanti 3D e la realizzazione in materiale plastico (polimerico) renderebbe inutili gli eventuali controlli con i metal detector eseguiti all’ingresso, una misura ipotizzata nei giorni scorsi dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

Pubblicato il 26 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google vuole diventare un'app tutto-in-uno come WeChat

Google vuole diventare un'app tutto-in-uno come WeChat
Le migliori offerte con coupon su Amazon

Le migliori offerte con coupon su Amazon
Phishing AiTM e BEC con Microsoft SharePoint

Phishing AiTM e BEC con Microsoft SharePoint
Zuckerberg ha copiato i Ray-Ban Meta? Solos chiede i danni

Zuckerberg ha copiato i Ray-Ban Meta? Solos chiede i danni
Google vuole diventare un'app tutto-in-uno come WeChat

Google vuole diventare un'app tutto-in-uno come WeChat
Le migliori offerte con coupon su Amazon

Le migliori offerte con coupon su Amazon
Phishing AiTM e BEC con Microsoft SharePoint

Phishing AiTM e BEC con Microsoft SharePoint
Zuckerberg ha copiato i Ray-Ban Meta? Solos chiede i danni

Zuckerberg ha copiato i Ray-Ban Meta? Solos chiede i danni
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
26 gen 2026
Link copiato negli appunti