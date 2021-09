Se hai sempre voluto mettere un piede nell'affascinante mondo delle stampanti 3D, ma hai sempre reputato eccessivi i prezzi dei dispositivi, oggi è la tua occasione per farlo: quelli di Voxelab sono proposti in forte sconto su Amazon, accessibili con una spesa davvero contenuta.

Voxelab Aquila e Aquila X2: stampanti 3D in offerta

Il modello Aquila (a sinistra nell'immagine qui sotto) offre un volume di stampa pari a 22x22x25 cm, funzionalità di ripresa in caso di interruzione, riscaldamento della piastra in soli cinque minuti e un comodo schermo per controllare ogni operazione: è disponibile a soli 146,64 euro invece di 199,00 euro come da listino.

Il più evoluto Aquila X2 (a destra) è potenziato da una nuova scheda madre e da una tecnologia che azzera gli sprechi: oggi può essere tuo a soli 165,89 euro invece di 211,65 euro come da listino. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare le schede dei prodotti.

Altri modelli in offerta, le promozioni sui filamenti e tutte le altre occasioni inerenti le stampanti 3D sono facilmente reperibili nella pagina Amazon dedicata.