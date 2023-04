Stand di ricarica per DualSense Razer: MINIMO STORICO a soli 36€

Ormai è difficile sentir parlare di difficoltà nel reperire la nuova PlayStation 5. Per tutti i fortunati che ce l’hanno già in casa e per tutti coloro che non vedono l’ora di averla, potreste iniziare a farvi un’idea per alcuni accessori. Quello che vi presentiamo oggi con questa offerta è davvero stupendo: si tratta dello stand di ricarica per DualSense della Razer il cui prezzo di listino di 59,99 euro scende fino a quota 36,99 euro grazie allo sconto del 38% di Amazon. Il prezzo finale è il più basso di sempre sul web, pertanto il nostro consiglio è di sbrigarvi ad acquistarlo prima che le scorte possano terminate.

Stand di ricarica per DualSense Razer: eleganza e alte prestazioni

Questi stand di ricarica permette di ricaricare il vostro DualSense velocemente donando anche un po’ di stile alla vostra postazione da gaming. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, potrete caricare completamente il vostro pad senza restare troppo tempo inattivi: il controller si ricarica in meno di 3 ore e il supporto è anche progettato con protezione da sovraccarico per evitare surriscaldamento e cortocircuiti.

Alimentato via USB, presenta un design curvo per permettervi di collegare il controller facilmente e soprattutto per offrirvi un aspetto estetico allineato a quello del pad e della console. Infatti è disponibile in tanti colori per adattarsi al meglio a quello della vostra PlayStation 5. Affrettatevi ad andare su Amazon, perché solo per oggi troverete questo splendido dispositivo all’incredibile prezzo di 36,99 euro invece di 59,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.