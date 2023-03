Stand di ricarica Razer per PS5: il prezzo CROLLA su Amazon

Con la prima ritrovata disponibilità di PS5 un po’ da tutte le parti, siamo sicuri che se la stavi cercando sei riuscito a mettere le mani sulla tua nuova console. Ora arriva il momento di completare l’acquisto, magari con un fantastico accessorio.

Amazon oggi ti propone questo stand di ricarica per il controller DualSense del prestigioso marchio Razer con uno sconto di ben 15 euro sul listino. E con la spedizione Prime lo ricevi a casa in meno che non si dica.

Stand di ricarica Razer per DualSense: l’accessorio perfetto per PS5

Questo stand di ricarica ti permette di conservare in maniera elegante il tuo DualSense e nel frattempo garantirgli una rapida ricarica, così da essere pronto per la prossima sessione di gioco.

Alimentato via USB, presenta un design curvo per permetterti di collegare il controller facilmente e soprattutto per offrirti un aspetto estetico allineato a quello del pad e della console.

Lo stand è in grado di ricaricare completamente il pad in meno di 3 ore ed è progettato con protezione da sovraccarico per evitare surriscaldamento e cortocircuiti.

Cosa aspetti dunque? Aggiungilo al carrello, completa l’ordine e dota la tua PlayStation 5 di un accessorio straordinario e indiscutibilmente utile: oggi con ben 15 euro di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.