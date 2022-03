Star Infinity: piano a vita a soli 149$ per organizzare il tuo lavoro

Una piattaforma online in cui gestire al meglio il lavoro tuo e del tuo team può essere tua ad un prezzo veramente incredibile. Star Infinity è infatti disponibile in offerta a soli 149$ con uno sconto del 72% sul prezzo di listino! Esatto, invece di pagare 540$ per il piano annuale potrai avere un risparmio di ben 391$ per il piano a vita! Affrettati però, perché si tratta di un’offerta a tempo estremamente limitato.

Star Infinity: la piattaforma per la produttività e l’organizzazione del lavoro tuo e del tuo team

Una volta che hai acquistato il tuo abbonamento scoprirai la vasta gamma di funzionalità messe a disposizione da Star Infinity. Potrai utilizzare attributi, filtri, gruppi e altre opzioni di personalizzazione per organizzare tutti i tuoi progetti e le attività in modo efficiente.

Potendo scegliere tra centinaia di template, potrai ad esempio costruire delle tabelle in un foglio di lavoro utili per CRM o per un database. Puoi anche creare delle schede Kanban, ideali per tracciare visivamente le attività e i progetti in corso, oppure dei calendari Gantt, degli schemi utilizzati per gestire il lavoro su una apposita sequenza temporale, al fine di ottimizzare il monitoraggio del progetto.

E questi sono solo alcuni dei tanti esempi che potremmo farti: puoi creare e condividere documenti, modificandoli in tempo reale ogni volta che vorrai, visualizzare in anteprima qualsiasi immagine e allegato, creare moduli personalizzati per sondaggi e raccolta feedback e altro ancora.

Il tutto ad un prezzo veramente ridicolo: perché a soli 149 dollari, pari a circa 135 euro al cambio attuale, ti porti a casa il piano completo per sempre. Potrai avere quindi 25 GB di spazio di archiviazione, l’accesso a tutte le funzionalità, assistenza clienti completa e licenza attiva per 5 account differenti senza scadenza.

Puoi pagare con carta di credito, PayPal o bonifico bancario. In ogni caso sarai libero di provare il servizio e poi scegliere se effettuare il recesso: Star Infinity garantisce il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto senza chiederti perché!

