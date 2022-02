Star Trek: le ceneri del creatore andranno nello spazio

Quale miglior nome di Enterprise per parlare della missione che permetterà alle ceneri del creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, di perdersi nello spazio profondo. Segnata sul calendario per la fine di quest’anno, questo sarà il primo viaggio spaziale dedicato solo allo spargimento di ceneri: non sarà da solo infatti l’inventore di una delle saghe spaziali più famose di sempre.

La missione sarà organizzata da Celestis, azienda che già dal suo anno di fondazione, 1994, pensava alla sepoltura spaziale. Roddenberry verrà quindi “sepolto” nello spazio profondo assieme a sua moglie Majel, che nella serie tv interpretava l’infermiera Chapel.

Gene Roddenberry, creatore di Star Trek, e il suo amore per lo spazio

La promessa di Charles M. Chafer, CEO di Celestis, era stata fatta alla moglie Majel, affermando che un giorno i due sarebbero volati insieme in una missione spaziale commemorativa verso lo spazio profondo. Già arrivato fuori dalla Terra nel 1997, nella prima missione di Celestis cahiamata The Founders Flight, all’epoca non era possibile spargere ceneri fuori dal pianeta, ma solo in suborbita o nell’orbita terrestre.

Oggi, con la collaborazione ULA (United Launch Alliance), è possibile invece lanciare nello spazio le ceneri di persone che desiderano finire il loro viaggio nell’ignoto dello spazio. Il costo di un servizio di questo tipo parte da 12.500 dollari, ma non sappiamo se questo sia dovuto solo al fatto che all’interno del razzo ci saranno le ceneri del creatore di Star Trek.

Proprio in questo caso, la nave porterà 150 capsule contenenti ceneri e campioni di DNA, che finiranno poi in orbita attorno al Sole. Al fianco dell’inventore di Star Trek, ci saranno anche le ceneri di molti attori della serie, come James Doohan, e persino astronauti veri (dell’era Apollo) e infine persone comuni, che hanno scelto di condividere quest’ultimo viaggio con colui che ha immaginato, molti anni prima, lo spazio profondo.