Star Trek Prodigy PS5: CRLOLLO del prezzo su Amazon (-80%)

Lasciati trasportare oltre le stelle con Star Trek Prodigy: Supernova per PlayStation 5, un’avventura che ti porterà in mondi mai visti prima, carichi di mistero, pericolo e possibilità. Nei panni di Dal R’El e Gwyndala, ti imbarcherai in un viaggio epico alla ricerca del tuo equipaggio perduto, attraverso terre inesplorate e incontri straordinari.

Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto

Star Trek Prodigy PS5: un’opportunità da prendere al volo

Esplora i mondi alieni di Orisi, Mirios e Taresse, ognuno con la sua unica combinazione di sfide e bellezze. Ogni ambiente è unico, offrendoti una gamma di paesaggi e atmosfere che spaziano dal meraviglioso al terribile. Il tuo coraggio sarà la tua guida mentre affronti i pericoli e risolvi i rompicapi che ti attendono.

E mentre ti immergi in queste terre straniere, avrai l’opportunità di fare il primo contatto con nuove specie aliene. Ogni incontro è un’opportunità per imparare, condividere e scoprire segreti che risalgono alle stelle stesse. Incontra esseri di ogni tipo, da quelli amichevoli a quelli ostili, e preparati a essere sorpreso da ciò che il vasto universo di Star Trek Prodigy: Supernova ha da offrire.

Una nuova minaccia si annida nell’oscurità, pronta a mettere alla prova la tua forza e la tua determinazione. Combatti contro un avversario letale e la sua armata di robot, in combattimenti emozionanti che metteranno alla prova le tue abilità e la tua strategia. Solo attraverso la tua astuzia e il tuo coraggio potrai sperare di sconfiggere questa oscura minaccia.

Se preferisci non affrontare l'avventura da solo, porta con te un amico in modalità cooperativa a due giocatori. Insieme, potrete condividere le gioie e le sfide di questo viaggio epico, superando ogni ostacolo che vi si presenterà.