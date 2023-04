Star Wars Day: LEGO regala il set della Morte Nera

Mancano ormai pochi giorni allo Star Wars Day che, come ormai da tradizione, si celebrerà il 4 maggio: in vista dell’appuntamento, lo store ufficiale di LEGO ha lanciato un’ iniziativa dedicata all’evento May the 4th be with you che permette, tra le altre cose, di ottenere gratis il set 40591 dedicato alla Morte Nera dal valore commerciale di 24,99 euro. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione e vediamo come approfittarne fin da subito.

Morte Nera in regalo nello Star Wars Day di LEGO

Già ora è possibile creare la propria lista dei desideri includendo gli articoli da acquistare. Inoltre, diventando un cliente VIP, si avrà accesso in anteprima al nuovo set X-Wing Starfighter (75355, 1.949 pezzi, 239,99 euro) visibile qui sotto.

Per quanto riguarda il set 40519 dedicato alla Morte Nera da 289 pezzi citato in apertura, sarà regalato con l’acquisto di prodotti della serie Star Wars per un valore complessivo pari o superiore a 150 euro.

L’evento di LEGO per lo Star Wars Day andrà in scena dall’1 al 7 maggio, dunque per l’intera prossima settimana, quella ormai alle porte. Tra gli altri vantaggi proposti c’è anche il set 30645 X-Wing Starfighter in regalo per gli ordini dal valore pari o superiore a 40 euro, un pacchetto con una moneta commemorativa in omaggio e punti VIP doppi guadagnati per l’intera durata. Tutti i dettagli sono consultabili nella pagina dedicata.

Ricordiamo che la ricorrenza è stata istituita formalmente nel 2011, ma fin dalla fine degli anni ’70, il 4 maggio (in inglese May the 4th che ricorda la celebre frase May the Force be with you ) è considerato un appuntamento che riunisce i fan di Guerre Stellari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.