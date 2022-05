Star Wars Day: May the 4th be with you (offerte)

Sapete che giorno è oggi? No, non un banale mercoledì 4 maggio 2022. Beh, formalmente sì, ma a noi non importa. Oggi è lo Star Wars Day. È il giorno in cui gli appassionati di tutto il mondo celebrano la saga di Guerre Stellari. Il motivo è da ricercare in un gioco di parole in lingua inglese, una forte somiglianza tra May the Force be with you ( Che la Forza sia con te ) e May the fourth be with you ( Il 4 maggio sia con te ). Anche su Amazon lo si festeggia con una sezione dedicata ricca di offerte.

Le offerte di Amazon per lo Star Wars Day

Ce n’è per tutti i gusti, dal casco elettronico di Boba Fett (sconto 30%) al Baby Yoda animato (sconto 45%), fino alle action figure di Wrecker (sconto 30%) e Jawa (sconto 21%). Chi invece si vuol cimentare in sfide all’ultimo colpo può puntare sul NERF Amban Phase Blaster (sconto 19%) che riproduce una delle armi viste nella serie The Mandalorian.

Agli appassionati di videogiochi consigliamo di dare un’occhiata al titolo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per Nintendo Switch (sconto 13%). C’è anche la versione next-gen per la console PlayStation 5 (sempre in sconto del 13%), sempre che siate capaci di trovarne una. Invece, per chi preferisce i giochi in scatola, c’è l’intramontabile Monopoly a tema (sconto 46%).

L’elenco delle offerte prosegue con ogni tipo di t-shirt, peluche, DVD, Blu-ray e cofanetti. A nostro avviso, il top assoluto è la teiera c forma di R2D2.

Una curiosità: il primo riferimento documentato al gioco di parole May the fourth be with you ha nulla a che vedere con la saga di Star Wars. Risale al 4 maggio 1979, quando Margaret Thatcher fu eletta primo ministro britannico. La frase fece la sua comparsa sulle pagine del quotidiano London Evening News come augurio rivolto alla prima donna a ricoprire l’incarico nel Regno Unito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.