LEGO, castello Darth Vader (introvabile): L'OFFERTA

Stop obbligato su questa offerta se l'intento è quello di regalare un Natale davvero speciale a qualcuno appassionato di mattoncini e dell'universo di Guerre Stellari: il set LEGO dedicato al Castello di Darth Vader è in sconto su Amazon, giusto in tempo per metterlo sotto l'albero. Sul sito ufficiale è classificato come “esaurito”, dunque diventerà ben presto un articolo da collezione.

LEGO, set #75251: il castello di Darth Vader

Con i suoi oltre 1.000 pezzi (1.060 per la precisione), riproduce nei dettagli la fortezza del pianeta Mustafar. Una volta montato ha dimensioni pari a 41x28x23 centimetri. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del set.

Questo set della minacciosa dimora di Vader contiene numerosi fantastici dettagli, tra cui un flusso di lava in mattoncini, un hangar sotterraneo con stazione di aggancio e mouse droid, antico santuario dei Sith con olocron, porta-munizioni e compartimenti segreti con altre reliquie Sith.

Trovano posto anche un'astronave e le minifigure dei protagonisti di Star Wars: il tutto al prezzo scontato proposto oggi da Amazon che lo rende un must have.

L'hangar contiene anche un modello TIE Advanced Fighter costruibile con shooter e spazio per la minifigure di Darth Vader. C'è anche una vasca di bacta, la camera di meditazione di Darth Vader con unità di comunicazione olografica e una piattaforma per le riunioni dotata di cannone di difesa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Castello di Darth Vader in versione LEGO al prezzo finale di 114,99 euro invece di 129,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio.