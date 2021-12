Blackview Acebook 1: qualità/prezzo al top per questo portatile

Se sei alla ricerca di un buon portatile, ma che non costi troppo, Amazon ha una promozione perfetta per te. Stiamo parlando del Blackview Acebook 1, un portatile a dir poco accessibile dalla buona configurazione hardware e compatibile con Windows 11, oggi a soli 255 euro.

PC portatile Blackview Acebook 1: caratteristiche tecniche

Si tratta di un computer piuttosto compatto, con un corpo completamente in lega di alluminio che garantisce robustezza e leggerezza. Il display offre una diagonale di 14 pollici con una risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Si tratta, inoltre, di un display Micro Edge con cornici spesse solo 4mm che però mantengono la webcam integrata nella cornice superiore. Buona la tastiera con profilo ribassato e layout completo, accompagnata da un ampio touchpad da 6,1 pollici. A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4120 quad-core con una frequenza massima di 2,7Ghz. A supportarlo ci sono 4GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. L’archiviazione di massa può essere espansa senza problemi sia sostituendo l’SSD che aggiungendo una microSD fino a 128GB.

La connettività è decisamente completa per un ultrabook. Troviamo, infatti, ben tre porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una quarta porta, in questo caso USB Type-C, per il collegamento dei dispositivi mobili. Presente un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Nel complesso un laptop senza enormi pretese naturalmente, ma ideale per la vita quotidiana, lo studio o il lavoro d’ufficio.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Blackview Acebook 1 è disponibile su Amazon a soli 254,99 euro per un risparmio di 45 euro sul prezzo di listino.