Star Wars Jedi Survivor per PS5: CROLLO del prezzo su Amazon (-56%)

In un momento di grande scompiglio per la galassia, sorgono eroi destinati a scrivere la propria leggenda. E tra questi eroi spicca Cal Kestis, il valoroso cavaliere Jedi il cui coraggio e determinazione lo hanno reso un’icona di speranza per tutti coloro che lottano contro le forze dell’oscurità. Star Wars Jedi Survivor ti invita a proseguire il viaggio di Cal in un’avventura epica che ti porterà ai confini della galassia e oltre.

Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto epico del 56%, è il momento perfetto per farlo tuo al prezzo ridicolo di soli 35,50 euro, anziché 79,99 euro.

Star Wars Jedi Survivor per PS5: un’avventura da prendere al volo a questo prezzo

Nel corso di questa straordinaria avventura, i giocatori avranno l’opportunità di sbloccare e utilizzare un vasto arsenale di abilità della forza, stili di combattimento e personalizzazioni per la spada laser, creando combinazioni uniche e spettacolari per affrontare i nemici più temibili e le sfide più ardue. Esplora nuovi pianeti e confini familiari, ognuno con la propria ambientazione, sfide e segreti da scoprire.

La vera forza di Star Wars Jedi Survivor risiede nella sua trama appassionante e coinvolgente. Cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi Fallen Order, Cal si trova ad affrontare una lotta sempre più disperata per la sopravvivenza, mentre la galassia precipita sempre più nell’oscurità. Riuscirà Cal a mantenere saldo il suo impegno nei confronti dell’ordine Jedi e a proteggere coloro che ama? O sarà costretto a fare delle scelte difficili, mettendo a repentaglio tutto ciò per cui ha lottato?

Scopri la risposta a queste domande e molto altro ancora in Star Wars Jedi Survivor. Un’esperienza di gioco unica nel suo genere che ti porterà in un viaggio emozionante attraverso la galassia. Acquista subito la tua copia su Amazon e preparati a vivere un’avventura che ti lascerà senza fiato, al prezzo stracciato di soli 35,50 euro, anziché 79,99 euro.