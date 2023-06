Starlink in Ucraina con i soldi del Pentagono

Le trattative erano state avviate a fine 2022. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ora confermato di aver acquistato da SpaceX nuovi terminali Starlink che verranno donati all’Ucraina. Non è noto però il loro numero, né la spesa complessiva (che include anche il costo dell’abbonamento). Il servizio di comunicazione satellitare viene utilizzato sia dai cittadini che dai militari.

Il Pentagono pagherà i nuovi terminali

In seguito al danneggiamento delle infrastrutture di comunicazione terrestri da parte dei russi, l’Ucraina aveva chiesto aiuto direttamente ad Elon Musk. Il proprietario di SpaceX ha quindi inviato migliaia di terminali Starlink. A fine 2022 ha chiesto un finanziamento al Pentagono, in quanto la spesa era diventata insostenibile, salvo poi cambiare idea.

Il governo ucraino ha ricevuto a fine dicembre 2022 altri 10.000 terminali pagati da alcuni paesi europei. All’inizio di febbraio, la Presidente di SpaceX (Gwynne Shotwell) aveva dichiarato che il servizio satellitare viene utilizzato per scopi non previsti dall’accordo (il controllo remoto dei droni). Non sono noti i dettagli sul contratto sottoscritto dal Pentagono, ma è certo che l’Ucraina riceverà presto altri terminali.

Secondo Bloomberg, l’acquisto è avvenuto con i fondi della Ukraine Security Assistance Initiative. Questa è la dichiarazione ufficiale del Pentagono: