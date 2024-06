Starship: come assistere al decollo del quarto razzo in diretta

Dopo il successo del terzo volo nel marzo 2024, SpaceX si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale con il quarto lancio di Starship. La finestra di decollo dalla base Starbase di SpaceX nel Texas meridionale si apre alle 14.20 di oggi, promettendo uno spettacolo emozionante per tutti gli appassionati di astronautica.

Come seguire in diretta il lancio di Starship

Per coloro che desiderano essere testimoni di questo momento storico, è possibile seguire l’azione in diretta attraverso la trasmissione del lancio sul canale NasaSpaceFlight. Per gli utenti di X, il live stream ufficiale di SpaceX sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma.

Ecco i dettagli per non perdere l’evento:

Data e ora del lancio: Giovedì 06 giugno 2024, alle 14:20

Inizio della diretta streaming: adesso (ora italiana)

Dove seguire la diretta di SpaceX: sul canale ufficiale di YouTube

Durata della diretta streaming: diverse ore

Il volo più ambizioso di Starship

Il quarto volo di prova di Starship si preannuncia come il più ambizioso fino ad oggi. Il razzo, lungo 122 metri e composto dal booster Super Heavy 11 e dallo stadio superiore Ship 29, cercherà di raggiungere traguardi senza precedenti. Le prime tre missioni, svoltesi ad aprile e novembre 2023 e a marzo 2024, hanno fornito dati preziosi, nonostante si siano concluse con esplosioni o fallimenti durante il rientro in atmosfera.

In questo quarto test, SpaceX si concentrerà sul raggiungimento dei primi atterraggi morbidi dei due stadi del razzo. Il booster Super Heavy punterà a una zona di atterraggio nel Golfo del Messico, vicino alla costa del Texas, mentre la navicella Starship cercherà di effettuare un atterraggio controllato nell’oceano dopo il rientro nell’atmosfera terrestre.

Sebbene entrambi gli stadi siano destinati a schiantarsi in mare, una missione di successo rappresenterebbe un passo significativo verso la piena riutilizzabilità di Starship, una capacità che SpaceX ritiene fondamentale per stabilire una presenza umana duratura sulla Luna e, in ultima analisi, per trasportare persone su Marte.

Come ha dichiarato il CEO di SpaceX Elon Musk su X, “L’obiettivo principale di questa missione è penetrare molto più in profondità nell’atmosfera al rientro, idealmente con il massimo del calore“.

Nonostante le possibilità di un successo completo siano scarse in un test così ambizioso, il lancio di oggi pomeriggio promette di essere uno spettacolo emozionante, indipendentemente dall’esito.