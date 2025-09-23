 Starship di SpaceX in ritardo, rifornimento in orbita è un ostacolo
Starship di SpaceX potrebbe non essere pronto per il 2027. Il rifornimento in orbita è un ostacolo tecnico irrisolto. E la Cina non resta a guardare.
Scienza e Ricerca
Non è una sorpresa per chi segue SpaceX. Starship, che dovrebbe portare gli astronauti sulla Luna per Artemis III, rischia di non essere pronto per il 2027. Space News parla chiaro: il programma è fortemente compromesso e potrebbe slittare di anni.

Starship non decolla: la Cina potrebbe battere gli USA sulla Luna

Per raggiungere la Luna, Starship deve essere rifornita nello spazio con propellente criogenico. Ma SpaceX non ha ancora trovato un metodo affidabile per farlo. Continua a riprogettare i motori, ma senza mai indicare una data certa. Gwynne Shotwell, presidente dell’azienda, ha ammesso che il progetto potrebbe essere più complicato di quanto sperassero.

La Cina potrebbe approfittarne

Il ritardo di SpaceX apre scenari geopolitici interessanti. La Cina sta sviluppando il proprio lander lunare, Lanyue, e punta a far atterrare astronauti entro il 2030. Se Starship non sarà pronta in tempo, Pechino potrebbe diventare la prima nazione a tornare sulla Luna con equipaggio umano dopo oltre mezzo secolo.

Non è la prima volta che SpaceX non rispetta le tempistiche. Nel 2023 Musk aveva promesso un test di rifornimento in orbita entro il 2025. Non è mai successo. Di recente ha spostato l’asticella: Dimostreremo la possibilità di riutilizzare il carburante in orbita il prossimo anno. Ma a questo punto anche questa previsione va presa con le pinze.

È il classico schema di Musk: annunci ambiziosi con scadenze precise che poi slittano regolarmente. Il trasferimento di carburante in orbita è cruciale per le missioni sulla Luna (figuriamoci su Marte), ma è anche estremamente complessa da realizzare.

Artemis II resta in programma, ma non toccherà la Luna

La missione Artemis II, che porterà quattro astronauti a orbitare intorno alla Luna, è ancora prevista per il 2026. Ma per rimettere piede sulla superficie lunare, gli Stati Uniti dovranno aspettare che Starship sia davvero pronta. E l’ultima volta che è successo… era il 1972.

Fonte: Space News

Pubblicato il 23 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
23 set 2025
