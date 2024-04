Stasera c'è Cattelan: come vederlo in streaming dall'estero

Il late show di Rai 2 in cui Alessandro Cattelan propone interviste sorprendenti a ospiti che si mettono alla prova tra monologhi, musica, giochi e sfide divertenti ha conquistato un gran numero di telespettatori. Se sei uno dei tanti appassionati di Stasera c’è Cattelan e vuoi vederlo anche quando sei all’estero ma non sai come fare, sei nel posto giusto. Scopriamo come vedere Stasera c’è Cattelan in streaming dall’estero.

Come sappiamo, la piattaforma streaming di RaiPlay che consente di vedere programma in diretta oppure on demand non può essere utilizzata quando si è all’estero a causa delle restrizioni geografiche. L’unica soluzione per poter continuare a vedere Stasera c’è Cattelan anche quando ti trovi all’estero, è quella di utilizzare una VPN. Oggi puoi approfittare della promozione NordVPN per avere una rete privata virtuale che ti consente di superare il blocco geografico ma non solo.

I piani NordVPN di 2 anni sono attualmente in sconto fino al 68%, in più ricevi 3 mesi extra; acquistane uno per poter vedere Stasera c’è Cattelan. Tra in piani disponibili, il piano Ultra può essere tuo a soli 7,29 euro grazie allo sconto del 68%: per i primi due anni paghi dunque solamente 196,83 euro anzichè 623,43.

Come vedere Stasera c’è Cattelan in streaming dall’estero

Quale momento migliore se non questo per poter continuare a vedere il late show di Rai 2 di Alessandro Cattelan anche quando sei fuori dall’Italia? NordVPN ti consente di avere un servizio dall’ottimo rapporto/qualità prezzo per superare i blocchi geografici. Per poter guardare Stasera c’è Cattelan non ti resta dunque che scaricare l’app RaiPlay, creare un account e attivare il tuo abbonamento NordVPN risparmiando fino al 68%.

Non dimenticare che NordVPN ti offre una serie di vantaggi come protezione per i tuoi dispositivi, anti-malware, password manager multipiattaforma, Data Breach Scanner e spazio di archiviazione cloud crittografata. Che aspetti?