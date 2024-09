Stazione di ricarica wireless Belkin 3-in-1 in maxi sconto su Amazon (-59%)

Ti segnaliamo un’offerta molto interessante su una stazione di ricarica wireless 3-in-1 del marchio Belkin ideale soprattutto per ricaricare facilmente iPhone, Apple Watch e AirPods e altri dispositivi compatibili. Il prezzo in sconto su Amazon è di 49 euro invece di 119,99.

Stazione di ricarica Belkin 3-in-1: le caratteristiche del caricabatterie wireless

Questa stazione è la soluzione ideale per ricaricare simultaneamente i tuoi dispositivi Apple: iPhone, Apple Watch e AirPods. Merito della tecnologia Qi, che fornisce una ricarica rapida e sicura per gli iPhone compatibili, offrendo fino a 7,5 W per i telefoni e 5 W per Apple Watch e AirPods.

La compatibilità è garantita con un ampio numero di device, inclusi gli ultimi modelli di iPhone come il 15 e il 14, oltre a molti modelli precedenti e ad Apple Watch 9, 8, 7 e AirPods 2 e Pro. I dispositivi possono essere ricaricati anche senza rimuovere le custodie, purché non siano più spesse di 3 mm.

La stazione si contraddistingue per un elegante design bianco che la rende, oltre che funzionale, anche un elemento di arredo che aggiunge un tocco di stile alla tua scrivania o al comodino. Grazie a questa dock potrai mantenere organizzati i tuoi dispositivi e ricaricarli senza l’ingombro dei fastidiosi cavi: acquistala in offerta a soli 49 euro.