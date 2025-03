Stazione di ricarica wireless 2-in-1: a soli 9,99€ è quasi regalata

Al prezzo stracciato di soli 9,99 euro, la stazione di ricarica wireless 2-in-1 del marchio SBS è già sulla tua scrivania. È in grado di alimentare o caricare due dispositivi in contemporanea: uno sulla base piatta inferiore, l’altro sulla superficie superiore inclinabile a piacimento che attrae lo smartphone magneticamente, tenendolo fermo. Quest’ultima caratteristica torna utile, ad esempio, anche per vedere i contenuti multimediali o per le videochiamate.

L’offerta di Amazon per la stazione di ricarica wireless 2-in-1

È perfetta per i telefoni, ma non sol0, anche per gadget tecnologici come le custodie di ricarica degli auricolari e per gli smartwatch. Grazie alla tecnologia ADS (Automatic Detection System) riconosce le esigenze di alimentazione regolando di conseguenza la potenza emessa, per evitare surriscaldamenti e cortocircuiti. Sul retro trova posto una porta USB-C da utilizzare per alimentare qualsiasi altra cosa via cavo e sotto c’è un gommino antiscivolo che ne garantisce la perfetta stabilità. Scopri di più nella descrizione completa.

Con lo sconto di oggi puoi mettere sulla tua scrivania a casa o in ufficio la stazione di ricarica wireless 2-in-1 del marchio SBS al prezzo stracciato di soli 9,99 euro. È venduta e spedita da Amazon, senza intermediari, con la consegna gratis entro domani per chi ha l’abbonamento Prime attivo.

Approfitta delle ultime ore della Festa delle Offerte di Primavera: l’evento di Amazon si concluderà a mezzanotte. Propone sconti vantaggiosi in tutte le categorie, dall’informatica all’elettronica, dal fai-da-te ai prodotti per la casa. Devi solo visitare la sezione dedicata, trovare l’offerta ideale per te e risparmia. Non servono abbonamenti.