Stazione Ricarica Wireless 3 in 1 compatibile Apple a 18€ al Prime Day

Perfettamente compatibile con i dispositivi Apple, la Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1 in offerta su Amazon è davvero spettacolare. Acquistala ora a soli 18,98€, invece di 26,99€. Si tratta di un’occasione messa a disposizione per il Prime Day.

Ti consigliamo di metterla in carrello velocemente perché sta andando a ruba. Tra l’altro questo modello, essendo particolarmente compatto, è comodissimo da portare in viaggio oltre che da utilizzare a casa. La consegna gratis è inclusa nel prezzo.

Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1: pratica, comoda e potente

Con la Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1 puoi ricaricare contemporaneamente e in totale sicurezza tutti i tuoi dispositivi. Perfettamente compatibile con Apple, trovi l’alloggio per il tuo iPhone, i tuoi AirPods e il tuo Apple Watch. Tutto questo a soli 18,98€ con il Prime Day.

Un prezzo ridicolo non solo per quello che offre, ma anche per la cura con cui è stata realizzata pensando ai tuoi device. Infatti, il pad per iPhone è stato pensato per proteggere le fotocamere e non rovinarle. Il magnete per gli AirPods non è così potente in modo da non compromettere la custodia di ricarica.

Il chip integrato protegge da sovratensione, sovraccarica e sovracorrente. Integra anche la tecnologia QC 3.0 per una ricarica rapida e protetta. Mettila subito in carrello a soli 18,98€, invece di 26,99€.