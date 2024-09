Steam Client: update migliora compatibilità con più desktop Linux

Valve ha rilasciato un nuovo aggiornamento stabile di Steam Client che apporta numerose ottimizzazioni. Inoltre aggiunge alcune nuove funzionalità per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco e portare compatibilità con più desktop Linux. Il nuovo aggiornamento di Steam Client rendere la funzionalità Steam Family disponibile per tutti gli utenti come sostituzione di Family Sharing e Family View. Ciò fornendo agli utenti funzionalità nuove ed esistenti relative alla famiglia. Questa release migliora anche le prestazioni di avvio e di libreria per gli utenti con grandi librerie di giochi. Migliora poi l’affidabilità delle raccolte “giochi in comune” nella libreria e il rilevamento del controller Nintendo Switch Pro. Inoltre, rinnova l’associazione dei tasti di scelta rapida nell’interfaccia utente delle impostazioni con la possibilità di annullare l’associazione di un tasto di scelta rapida.

Con il nuovo update del client è stato riprogettato anche il gestore degli screenshot. Ciò per semplificare la condivisione degli screenshot direttamente da Steam copiandoli negli appunti, inviandoli a un amico o a un gruppo di chat tramite la chat, inviandoli al telefono tramite l’app mobile o esportandoli come nuovo file sul computer. Inoltre, il gestore degli screenshot ora consente di condividere più screenshot contemporaneamente tramite selezione multipla dalla visualizzazione griglia, nonché tramite ricerca nel menu a discesa del filtro dell’app.

Steam Client: le altre novità per gli utenti Linux

Come accennato, il nuovo aggiornamento di Steam Client migliora il rilevamento della scala di visualizzazione del sistema per renderlo compatibile con più desktop Linux. Inoltre, risolve un crash nel componente gldriverquery che si verificava quando si utilizzavano i driver grafici NVIDIA più recenti. Infine, risolve un altro crash che poteva verificarsi quando si usciva da Steam Client. Oltre a ciò, Steam Overlay ha ricevuto una nuova app Orologio che può essere facoltativamente appuntata sopra i giochi e miglioramenti dell’interfaccia utente a Steam IME. Dall’altro lato, Steam Input è stato migliorato per ridurre l’utilizzo della CPU quando si utilizzano sia Gyro che Joystick o Trackpad per l’input del mouse e aggiungere icone di output a tutti i menu a discesa Modalità/Comportamento. Infine, sono stati corretti numerosi bug. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale dell’azienda.