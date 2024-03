Steam Family: videogiochi per tutta la famiglia

La piattaforma di Valve ha annunciato il debutto di Steam Family (Condivisioni Familiari in italiano). Come si può intuire già dal nome, si tratta di una formula che permette di condividere la propria libreria di videogiochi con tutti i membri della famiglia (fino a un massimo di cinque profili oltre a quello del titolare), attraverso un approccio simile a quello già proposto da alcuni servizi dedicati allo streaming. È disponibile a partire da oggi nella versione beta del client.

Cos’è e come funziona Steam Family

Si tratta di un’evoluzione rispetto a quanto già offerto (Condivisione Familiare e Visuale per la Famiglia), che ora permette a due diversi membri di giocare a titoli diversi in contemporanea. È inoltre presente il supporto all’esecuzione offline e non ci sono accenni a limitazioni per quanto riguarda il numero dei dispositivi sui quali configurare l’account (fino a oggi il tetto massimo è stato fissato a 10).

Sono include funzionalità avanzate per il parental control, da quella che permette di monitorare il tempo trascorso in compagnia dei videogame fino alla possibilità di bloccare l’accesso a videogiochi specifici. Eccole.

Consentire l’accesso ai giochi appropriati;

limitare l’accesso al negozio di Steam, alla Comunità o alla chat degli amici;

impostare limiti di tempo di gioco (orari/giornalieri);

visualizzare rapporti sul tempo di gioco;

approvare o rifiutare le richieste degli account dei bambini per ulteriori ore di gioco o accesso alle funzionalità (temporanee o permanenti);

recuperare l’account di un bambino se ha perso la password.

Attenzione: non tutti i giochi offrono il supporto a questa formula. La decisione spetta agli sviluppatori. L’elenco di quelli che ne garantiscono la compatibilità (in costante aggiornamento) è consultabile sulla piattaforma.

La condivisione familiare è una funzionalità a cui gli sviluppatori possono rinunciare in qualsiasi momento per i propri giochi per motivi tecnici o di altro tipo.

Per tutte le altre informazioni a proposito di Steam Family rimandiamo all’annuncio ufficiale.