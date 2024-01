Steam: via libera all'IA generativa nei giochi

Valve ha rivisto la propria posizione in merito ai giochi creati con IA generativa o che ne fanno uso, rispetto alla posizione assunta nel mese di giugno: potranno essere distribuiti su Steam. La conferma è giunta oggi, sotto forma di un comunicato che annuncia la novità, fornendo alcuni dettagli a proposito della sua implementazione.

Giochi con IA generativa su Steam: c’è l’ok di Valve

I responsabili della piattaforma affermano di aver trascorso gli ultimi mesi a studiare meglio questo settore e a parlare con gli sviluppatori di giochi , decidendo così di apportare delle modifiche al modo in cui gestiamo i giochi che utilizzano la tecnologia IA . Anzitutto, sta per essere introdotto un aggiornamento al sondaggio che gli sviluppatori sono chiamati a compilare sottoponendo i loro contenuti al servizio. In particolare, è chiesto loro di specificare se includono elementi pregenerati (come illustrazioni, codice, suoni ecc.) oppure generati in tempo reale (durante il gameplay).

Le informazioni raccolte saranno poi valutate in fase di revisione, prima della pubblicazione su Steam, e incluse nella pagina del gioco, così che gli utenti le possano consultare. La trasparenza, prima di tutto.

Poi, Valve afferma l’intenzione di integrare un sistema attraverso cui segnalare eventuali contenuti illegali che dovrebbero essere censurati. Sarà possibile farlo attraverso l’overlay in-game.

Le modifiche odierne scaturiscono da una migliore comprensione della situazione e dei rischi in questo settore, oltre che dal dialogo con gli sviluppatori di giochi che utilizzano l’IA e con coloro che creano strumenti IA. Questo ci consentirà di essere molto più aperti al rilascio di giochi che utilizzano la tecnologia IA su Steam.

L’unica eccezione sarà costituita dai contenuti di natura sessuale destinati esclusivamente a un pubblico adulto: almeno inizialmente, quelli generati dall’intelligenza artificiale non saranno per il momento accettati.

Per qualcuno, si tratta di una decisione tardiva da parte di Valve, che giustifica però la tempistica con la necessità di valutare attentamente gli sviluppi di un settore appena nato e l’impatto delle sue tecnologie.