MSI Claw, la zampata a Steam Deck e ROG Ally

Dalla valanga di annunci che giungono dal CES 2024 di Las Vegas, uno in particolare sta stuzzicando gli appetiti degli appassionati di videogiochi: è quello relativo a MSI Claw, new entry del catalogo che il marchio definisce una console portatile. A conti fatti, considerando il comparto hardware, si tratta di un PC gaming in miniatura, destinato a dare del filo da torcere alle alternative già proposte dal mercato come Steam Deck di Valve e ROG Ally di ASUS.

Specifiche tecniche e funzionalità di MSI Claw

Per capire quali sono le sue potenzialità facciamo riferimento alle specifiche tecniche integrate. Ci sono un display Full HD da 7 pollici touchscreen con frequenza di aggiornamento 120 Hz, processore Intel Core Ultra (fino a Ultra 7 155H) con GPU Intel Arc Graphics, 16 GB di RAM LPDDR5-6400, fino a 1 TB di memoria interna, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, connettività Thunderbolt 4, lettore microSD altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 53 Wh con ricarica da 65 W. Lato software, il sistema operativo è ovviamente Windows 11, nella sua versione Home. È garantita anche la compatibilità con i titoli mobile del catalogo Android.

Il layout dei comandi è quello tipico di un dispositivo portatile per il gaming. A racchiudere il tutto è una scocca con design ergonomico, dimensioni pari a 294x117x21,2 millimetri e peso che si attesta a 675 grammi. Stando alla presentazione, nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del raffreddamento, con la tecnologia HyperFlow che favorisce la dissipazione del calore generato, un aspetto di fondamentale importanza per questa categoria.

Infine, per quanto riguarda uscita e prezzo, MSI Claw farà il suo debutto sul mercato nel secondo trimestre dell’anno, indicativamente nel mese di giugno. Durante la presentazione al CES 2024, il marchio ha fatto sapere che ne saranno commercializzate tre differenti versioni, acquistabili a partire da 699 dollari. Al momento non sono state fornite indicazioni precise in merito all’arrivo in Europa.