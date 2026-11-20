Per mesi comprare una Steam Machine è stato come prenotare un tavolo in un ristorante stellato che non apre mai. Ci si iscriveva alla lista, si aspettava, e ogni tanto si controllava la mail tanto per. Oggi Valve ha tolto il cordone di velluto, ma solo a metà ingresso.

Come comprare la Steam Machine adesso: prezzi e consegna

Il modello da 512GB è finalmente disponibile senza lista d’attesa, si mette nel carrello e si paga, senza fare altre code. Al momento in cui scriviamo, le versioni con e senza controller incluso mostrano una consegna stimata di tre-cinque giorni lavorativi sul sito di Valve.

C’è anche una promessa sul futuro. Se le scorte finiranno, Valve dice che segnalerà il prodotto come esaurito e non aprirà una nuova lista d’attesa. È una piccola civiltà in un mercato in cui “esaurito” spesso significa “iscriviti e prega”.

Il modello 2TB è esaurito e la sua lista è chiusa

Per chi aspettava la versione da 2TB, la notizia è brutta. Valve ha scoperto che nella lista ci sono più persone che unità disponibili. Quindi la lista viene chiusa. Chi era dentro, potrebbe non avere mai la possibilità di comprarlo. Per sapere se e quando ne arriveranno altri, bisogna aspettare gennaio, l’azienda dice che avrà più informazioni da condividere.

Colpa della RAMaggedon

Il colpevole ha un nome da film catastrofico: RAMaggedon. Valve scrive che i costi di memoria e storage continuano ad aumentare a livelli senza precedenti. Per questo non sa quante macchine riuscirà a produrre, né a che prezzo potrà venderle.

La crisi aveva già fatto saltare il lancio previsto per l’inizio del 2026. Valve ha poi lanciato la Steam Machine a giugno, con il modello 512GB senza controller a 1.049 dollari. Il 2TB senza controller costa 1.349 dollari. Sono cifre che mettono in imbarazzo la parola “console” e fanno pensare a un PC con la pretesa di stare sotto la TV. Quanto costerà la prossima infornata, nessuno lo sa, nemmeno chi è al comando.