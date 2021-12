Steam, proteggi il tuo account con F-Secure!

Giocare online è molto piacevole, ma, ovviamente, espone il proprio dispositivo a dei rischi. Una delle piattaforme più utilizzate per questo scopo, Steam, lo sa bene. E protegge gli account dei propri utenti per consentirgli di giocare con zero rischi.

Se il proprio account viene violato, infatti, è possibile perdere tutto il contenuto al suo interno. Gli account di gioco, includono più di semplici giochi. Ci sono anche skin, oggetti speciali, risultati e altri contenuti di valore.

A rischio ci sono anche dati sensibili come numero di telefono, indirizzo di casa, numero di carta di credito o password. I cybercriminali possono utilizzare questi dettagli per il furto di identità, come l'acquisto di beni e l'assunzione di prestiti a tuo nome.

Molti dei propri account utente online includono questi dettagli. Ecco perché è importante proteggere il proprio account online. Vediamo come Steam garantisce ciò.

Come proteggere account Steam con Steam Guard

Steam Guard è un sistema di autenticazione a due fattori per il tuo account sulla piattaforma. Funziona tramite un codice di accesso inviato tramite e-mail o tramite l'autenticatore mobile di Steam. Abilita Steam Guard per impedire che il proprio account Steam venga violato.

Ecco come abilitare questa funzione:

Accedere a Steam tramite l'app Steam o il browser Aprire le impostazioni dell'account Recarsi su Gestisci la sicurezza dell'account di Steam Guard Scegliere tra l'autenticazione tramite l'app Steam o i codici di accesso inviati tramite e-mail

Gli hackers utilizzano anche truffe di phishing per indurre le persone a fornire le proprie credenziali o altri dettagli personali. Inoltre, possono contattare direttamente con messaggi istantanei. L'obiettivo è convincere la vittima a fidarsi dell'aggressore. L'aggressore cercherà quindi di indurre la vittima ad aprire un collegamento o in altro modo truffarla. Questo si chiama ingegneria sociale.

Infine, potrebbero infettare il tuo dispositivo con spyware. Con esso registrano le proprie sequenze di tasti quando digiti e-mail e password.

Come proteggere gli altri account online con F-Secure Total

Un account è solo un possibile obiettivo. E' meglio proteggere anche i propri altri account online e di gioco. Le seguenti regole si applicano alla protezione della maggior parte dei tuoi account online.

1. Usare password univoche

2. Abilitare l'autenticazione a due fattori

3. Scoprire se i servizi online che si utilizzano sono stati violati

Uno strumento gratuito per fare tutto ciò è ID Theft Checker di F-Secure. Resta comunque il fatto che, quando si verifica una violazione, è importante reagire rapidamente. Gli hacker non usano necessariamente i dati rubati subito. Anzi, spesso fanno calmare prima le acque per agire più indisturbati.

Proteggiti dunque con F-Secure Total!