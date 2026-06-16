 VPN illimitata per 28 mesi: ecco la promo estiva di NordVPN
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VPN illimitata per 28 mesi: ecco la promo estiva di NordVPN

Con la nuova offerta di NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo scontato e un servizio completo per una connessione sicura.
VPN illimitata per 28 mesi: ecco la promo estiva di NordVPN
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Con la nuova offerta di NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo scontato e un servizio completo per una connessione sicura.
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Per attivare una nuova VPN senza limiti è possibile puntare su NordVPN, da anni punto di riferimento assoluto del settore. Il servizio mette a disposizione una connessione sicura, senza limitazioni geografiche e veloce.

La promozione in corso in questo momento è l’occasione giusta per accedere alla VPN: il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra) ora costa 3,37 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta di un investimento per chi ha bisogno di una VPN da utilizzare nel lungo periodo e intende puntare sul mix giusto tra prestazioni e prezzo. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa, in grado di garantire una connessione sempre veloce e sicura. Si tratta di un servizio di riferimento del settore che può rappresentare un plus di rilievo per tutti gli utenti alla ricerca di privacy e sicurezza durante la navigazione web.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per rendere l’accesso a Internet più sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online durante la navigazione
  • l’accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati
  • possibilità di aggiungere servizi extra di sicurezza

In questo momento, NordVPN è in offerta ed è disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è accessibile tramite il link qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
16 giu 2026
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