Steam: ulteriori correzioni e miglioramenti nell'ultima versione

Valve ha da poco rilasciato un aggiornamento per il client Steam, in tutte le piattaforme supportate, che introduce correzioni e miglioramenti in diverse aree, tra cui la funzionalità generale dell’interfaccia, la modalità Big Picture, Remote Play, Steam Input, insieme a migliorie mirate su macOS e Linux, ottimizzando nel complesso l’esperienza utente, affrontando problemi tecnici e perfezionando l’usabilità.

Steam: miglioramenti complessivi al client con l’ultimo aggiornamento rilasciato

L’ultima versione di Steam pone l’accento alle correzioni che riguardano l’interfaccia: è stato risolto un lieve sfarfallio del layout quando si tornava alla libreria e inoltre, la finestra del client non monopolizzerà più il focus all’avvio, con le notizie sugli aggiornamenti che non saranno più nascoste dietro la schermata principale. Le notifiche in gioco, che a volte apparivano fuori posto interrompendo la sessione videoludica, sono state ora sistemate, così come errori di rendering che impedivano la corretta visualizzazione di alcune finestre.

Per chi usa più rami della libreria, l’aggiornamento impedisce adesso il passaggio imprevisto da una beta privata al ramo principale. È stato anche corretto un bug che permetteva agli account familiari, soprattutto dei minori, di accumulare tempo di gioco extra in modalità offline, aggirando le restrizioni impostate. Per quanto riguarda i download, Steam offre ora informazioni più precise su avanzamento, dati scaricati e tempi stimato, che si affinano con l’uso grazie all’apprendimento del sistema sulle prestazioni di rete e del disco. Le barre di progresso riflettono ora l’intero processo di installazione, eccetto quella blu nella pagina dei download, la quale è limitata ai dati che vengono scaricati.

Altri problemi risolti su Steam riguardano la modalità Big Picture, che corregge un problema della tastiera virtuale la quale copriva in precedenza i campi di testo. Gli utenti che fanno uso del client su macOS beneficiano di un overlay compatibile con giochi HDR, mentre su Linux i download sono più veloci, venendo anche migliorata la gestione degli strumenti di compatibilità, con menu a tendina più stabili. Remote Play corregge l’input del controller per S.T.A.L.K.E.R. 2 e gli inviti da giochi VR, mentre Steam Input stabilizza i DualSense, risolvendo crash e abilitando i grilletti adattivi del DualSense Edge.

Maggiori dettagli sono consultabili nell’annuncio di Valve.