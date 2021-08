SteelSeries Arctis 3: cuffie per PlayStation e Xbox al 29% di sconto

Le SteelSeries Arctis 3 si trovano in offerta su Amazon a 49,99€, lo sconto è del 29% e corrisponde a ben 20 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Questo modello è compatibile con tutte le principali piattaforme da gioco, oltre alle console PlayStation e Xbox è possibile utilizzarle anche su Nintendo Switch e in accoppiata ai visori per la realtà virtuale. Le Arctis 3 sono ottime per i giochi mutliplayer, il microfono a scomparsa consente di comunicare con i propri alleati durante intense sessioni di gaming.

Le cuffie SteelSeries Arctis 3 rappresentano un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni, con un design unico nel suo genere. L'archetto è realizzato in plastica e non aderisce alla testa, serve soltanto da supporto per la fascia in tessuto, che può essere regolata per adattarsi alla testa e offrire la massima comodità.

Oggi le SteelSeries Arctis 3 sono disponibili in offerta su Amazon a 49,99€, un ottimo prezzo con spedizione senza costi aggiuntivi Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.