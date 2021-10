SteelSeries Arctis 5: le cuffie da gaming che stavi cercando (-31%)

Se sei un gamers non puoi non avere nella tua postazione di gioco un paio di fantastiche cuffie. Le SteelSeries Arctis 5, ad esempio, sono davvero pazzesche e se consideri che sono in offerta su Amazon, sono persino imperdibili. Con il ribasso del 31% te le porti a casa spendendo solamente 89,99€, un prezzo eccezionale.

Le spedizioni avvengono in men che non si dica e sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard.

Cuffie gaming: con le SteelSeries Arctis 5 non sbagli un colpo

Per poter essere operativo al 100%, nel mondo del gaming non puoi non fare affidamento su un paio di cuffie che siano di qualità. Le SteelSeries Arctis 5 rispettano tutti i canoni del caso e sono infatti tra le più ambite sul mercato, non per nulla hanno in attivo migliaia di recensioni con i massimi voti.

Leggerissime, sono finanche comodissime grazie alla loro struttura creata ad hoc. I padiglioni sono finemente imbottiti per garantirti un'esperienza Premium e soprattutto per consentirti di sentire anche il più piccolo dettaglio senza distrazioni.

Ovviamente trovi integrato anche un microfono certificato Discord che rende le comunicazioni chiare e precise per non doverti mai ripetere e primeggiare anche con il tuo team.

Per rendere il tutto ancora più pazzesco, fai affidamento sull'illuminazione RGB integrata.

Ps: sono multipiattaforma e quindi compatibili con più sistemi come PC e PlayStation 5.

Sei interessato? Allora approfitta dell'offerta e fai tue le SteelSeries Arctis 5, le cuffie da gaming definitive. Sono disponibili su Amazon a soli 89,99€. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni lavorativi per gli abbonati Prime e rimangono gratuite per i clienti standard.