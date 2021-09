SteelSeries Arctis Pro: cuffie top di gamma al 30% di sconto

Le SteelSeries Arctis Pro si trovano in offerta su Amazon a 139,99€, lo sconto del 30% corrisponde ad un risparmio di ben 60 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di uno dei modelli di punta del noto brand di periferiche da gioco, un headset top di gamma con microfono integrato e un'ottima qualità costruttiva. L'archetto è realizzato in plastica e non aderisce alla testa, serve soltanto da supporto per la fascia in tessuto, che può essere regolata per adattarsi alla testa e restituire la massima comodità.

Attorno ai due padiglioni è presente un anello RGB che può essere configurato scaricando il software per PC, è possibile scegliere il colore e gli effetti d'illuminazione dell'anello.

Le cuffie sono compatibili con PC e console e si interfacciano tramite l'apposito ricevitore wireless GameDAC, si tratta di un vero e proprio DAC audio che garantisce una qualità sonora al top e riduce la latenza ai minimi termini. Le Arctis Pro rappresentano la soluzione ideale per i videogiocatori più esigenti e ben si adattano al mondo degli eSports. Queste cuffie sono wireless ma garantiscono una latenza pari a zero e prestazioni paragonabili a soluzioni cablate di fascia alta.

Oggi è possibile acquistare le SteelSeries Arctis Pro in offerta su Amazon a 139,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.