Steelseries Rival 3 Wireless: niente fili, tanta versatilità, massime prestazioni!

Oggi ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei mouse gaming più apprezzati di sempre, anche dai professionisti, nella sua variante aggiornata e, soprattutto, senza fili. Stiamo parlando dello Steelseries Rival 3 Wireless, un mouse decisamente versatile caratterizzato da tecnologie esclusive per prestazioni al top, disponibile su Amazon a soli 45 euro.

Mouse gaming Steelseries Rival 3 Wireless: caratteristiche tecniche

Il design del mouse è uno degli aspetti che più hanno determinato il successo di questa periferica. Minimale, ergonomico e soprattutto leggero garantisce movimenti fluidi e precisi, adesso senza l’ingombro del filo. La dotazione prevede 6 pulsanti completamente programmabili dal software Steelseries Engine. La rotellina non rinuncia all’illuminazione RGB completamente personalizzabile e con tecnologia Prism Lighting che consente di utilizzare i LED per le notifiche di gioco. Non manca un pratico sportello in cui alloggiare il dongle in dotazione e le due batterie. Molto interessante la possibilità di scegliere tra una configurazione a singola batteria o doppia, così da gestirne il peso e, inevitabilmente, l’autonomia. Quest’ultima in grado di raggiungere la bellezza di ben 400 ore.

Naturalmente a fare la differenza sono le prestazioni, aspetto su cui Steelseries ha lavorato decisamente bene grazie alle sue tecnologie. Prima tra tutte il Quantum 2.0 Dual Wireless, una tecnologia di connessione a doppia banda che impedisce praticamente qualsiasi interferenza. Non manca, tuttavia, la tecnologia Bluetooth che consente di utilizzare il mouse anche in ambito produttivo senza alcuna difficoltà. Per il sensore, l’azienda ha optato per il suo TrueMove Pro, in grado di offrire una risoluzione di ben 18.000 DPI. Nel complesso si tratta di un prodotto rivolto soprattutto ai giocatori competitivi, ma che strizza l’occhio alla versatilità così da offrire un’unica periferica per ogni circostanza.

Grazie ad uno sconto del 25%, il mouse Steelseries Rival 3 Wireless è acquistabile su Amazon a soli 44,99 euro per un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino.