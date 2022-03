Stegosauro: trovata una nuova specie, la più antica

In Asia è stata ritrovata una nuova specie di Stegosauro, uno dei più riconoscibili in termini di struttura: la parte interessante però riguarda il fatto che questa nuova specie sembra essere anche la più antica.

Pubblicata sul Journal of Vertebrate Paleontology, questi resti di Stegosauro riguardavano dorso, spalle, piedi e costole, oltre che alcune placche esterne: per quanto riguarda la datazione, tutto sembra puntare al Giurassico Medio, il che confermerebbe l’esistenza di questa famiglia di dinosauri ancor prima della scoperta degli Stegosauri stessi.

Uno stegosauro di diversa specie e più antico

Un team di ricercatori del Chongqing Bureau of Geological and Mineral Resource Exploration and Development in Cina, collaborando con il Natural History Museum di Londra, hanno deciso di chiamarlo Bashanosaurus: la parola Bashan è in relazione all’antico nome della zona della Cina dove sono stati trovati i resti.

Questo dinosauro avrebbe vissuto sulla Terra 168 milioni di anni fa, e forse ha fatto parte dell’evoluzione che ci ha poi portato lo Stegosauro. Il Dr. Dai Hui del Chongqing Bureau of Geological and Mineral Resource Exploration and Development ha detto:

Tutti questi dettagli ci fanno pensare ad un posto all’interno dell’albero di discendenza dello Stegosauro. Il Bashanosaurus può essere distinto dagli altri Stegosauri del Giurassico Medio, e chiaramente rappresenta una nuova specie. Ciò che è più importante, le nostre analisi dell’albero di discendenza indicano che è uno dei più antichi stegosauri divergenti insieme al Chungkingosaurus (la lucertola di Chongqing) e l’Huayangosaurus. Queste specie sono tutte state scoperte dalle formazioni provenienti dal Giurassico Medio e il Giurassico Superiore. Tutto questo suggerirebbe anche che lo Stegosauro ha avuto origine in Cina.

Alcune delle caratteristiche del Bashanosaurus richiamano quelle che poi sarebbero diventate dello Stegosauro, anche se ci sono punti di contatto con le altre due specie nominate dal Dr. Hui: tutto questo unisce i puntini tra le varie specie di dinosauri, chiarendo quindi alcune provenienze.