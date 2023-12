Stellar Data Recovery: foto e video persi? Recuperali a soli 69€

Negli ultimi anni, lo sviluppo della tecnologia ha portato sul mercato diversi dispositivi (PC, tablet, smartphone) e con essi anche la voglia da parte degli utenti di acquistare gli ultimi modelli. Tante volte, infatti, vecchi PC sono poco sicuri e non dotati di funzionalità avanzate ormai sempre più richieste per svolgere determinati lavori o progetti. Congiuntamente a nuovi dispositivi mobili, non mancano nuovi strumenti e software che aiutano gli utenti ad ottimizzare le prestazioni del proprio PC o tablet. Tra questi, ad esempio, Stellar Data Recovery si contraddistingue per essere un software che permette di recuperare i dati persi o cancellati da dischi rigidi inaccessibili, recuperare documenti persi, file di posta elettronica, foto e video e, inoltre, recuperare da unità danneggiate e supporti crittografati con BitLocker.

Quante volte ti sarà capitato di voler recuperare foto o dati persi dal tuo vecchio pc, senza riuscirci? Oggi parliamo di questo software indispensabile per tutti coloro che in casa hanno diversi dispositivi da cui vogliono recuperare importanti ricordi, foto, video o semplici file.

Grazie ad una speciale promozione, oggi puoi acquistare i pacchetti disponibili ad un prezzo mai visto prima: il pacchetto Standard può essere tuo a soli 69,99 euro!

Stellar Data Recovery: recupera i tuoi dati in poche mosse

Oggi non parliamo di un classico strumento di recupero dati! Stellar Data Recovery ti consente infatti di recuperare i tuoi dati con pochi semplici passaggi, senza dover chiedere l’aiuto di un professionista. Puoi dunque:

Recuperare i dati persi o cancellati da qualsiasi dispositivo Windows;

o cancellati da qualsiasi dispositivo Windows; Recuperare foto, video, amp e file audio ;

; Effettuare riparazione video per correggere i video corrotti.

Oltre alla versione con licenza di 1 anno, il pacchetto Standard può essere acquistato ad un ottimo prezzo con iscrizione di licenza a vita: tutto a soli 149 euro! Se sei possessore di un Mac non preoccuparti, accedendo alla pagina web dedicata puoi scegliere l’opzione che preferisci approfittando subito degli sconti a te dedicati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.