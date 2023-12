Stellar Data Recovery recupera i file che pensavi di aver perso

Perdere i propri file può essere una vera e propria tragedia, indipendentemente dal fatto che siano documenti di lavoro o contenuti personali: per fortuna, una soluzione come Stellar Data Recovery torna utile per recuperarli e metterli al sicuro. Se è questa la tua necessità, lo puoi scaricare e provare gratuitamente subito, su computer con sistema operativo Windows o macOS.

Recupera i file persi con Stellar Data Recovery

Il programma ha un’interfaccia intuitiva e ogni azione risulta facile da eseguire, per tutti. È in grado di accedere a quanto salvato sul disco fisso o sull’unità SSD interna, così come sulle periferiche di storage esterne, anche se dal PC o dal Mac risulta impossibile in seguito a una cancellazione involontaria, a una formattazione effettuata per sbaglio o all’azione di un virus. Lo stesso vale per le pendrive USB o le schede SD e microSD sulle quali, solitamente, vengono salvate le fotografie e i video.

Grazie a Stellar Data Recovery è anche possibile recuperare i file sottoposti a crittografia attraverso il sistema BitLocker di Windows. Il supporto è garantito per tutti i formati, inclusi HEIC e CR3. Per altri dettagli a proposito delle caratteristiche integrate, fare riferimento al sito ufficiale.

L’affidabilità e l’efficacia del software sono testimoniate dalle tante recensioni positive della stampa specializzata (TechRadar Pro lo ha definito il miglior strumento per il recupero dei dati ) e dai pareri positivi degli utenti (4,8/5 su Trustpilot).

Oltre alla versione gratuita che è possibile scaricare liberamente, lo sviluppatore mette a disposizione le edizioni Standard, Professional e Premium, oggi a prezzo scontato. Includono funzionalità aggiuntive come il ripristino dei file da CD o DVD, la riparazione di contenuti multimediali corrotti (MOV, MP4, MKV, FLV) e l’estrazione delle anteprime dalle immagini compromesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.