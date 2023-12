Stellar Data Recovery: recuperare i dati è facile!

Il recupero dei dati, spesso, è uno dei desideri più richiesti dai vari utenti, ed in questa tematica ci viene in soccorso Stellar con la soluzione definitiva denominata Data Recovery.

Questo software ha una percentuale di successo nel recupero dei dati cancellati pari al 98,6%, davvero niente male! Se però non ti fidi di questa allettante informazione, è possibile scaricare gratuitamente il programma per avere una panoramica dei file recuperabili. Se sarai soddisfatto del risultato dell’analisi potrai acquistare il prodotto.

A Natale, inoltre, puoi approfittare di sconti fino al 65% su alcune soluzioni dell’azienda!

Stellar Data Recovery: i dettagli

Questa soluzione è disponibile sia per PC Windows che per macOS. Il prezzo richiesto, nelle versioni a pagamento, varia a seconda del sistema operativo.

Per i computer Windows, infatti, il prodotto ha un costo annuale di 69,99 euro, invece di 84,99 euro per il piano Standard. Lo stesso pacchetto per macOS prevede una quota di 84,99 euro annui, anziché di 99,99€.

Per i nuovi Mac, ad esempio, è compatibile con tutti i chip della gamma M1, M2 ed il nuovissimo T2. Inoltre supporta senza problemi anche le ultime versioni di macOS Sonoma.

Con Data Recovery, dunque, è possibile recuperare i dati cancellati in modo permanente, tutti i file dai PC formattati, i file rimossi da un qualsiasi supporto di memorizzazione connesso ed anche i file che erano presenti su dispositivi crittografati.

Questo programma ha ricevuto nell’arco degli anni numerosi riconoscimenti da prestigiosi recensori. Tra i più conosciuti a livello mondiale troviamo Forbes, Techradar, XDA – Developers e Windows Report.

Inoltre, per te ci sono anche i soliti 30 giorni per richiedere un rimborso completo in caso di insoddisfazione. Quando aggiungi il programma al carrello puoi scegliere di pagare con PayPal e disattivare il rinnovo automatico dopo il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.