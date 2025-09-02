Stephen King: Trump sarà travolto da un'ondata blu nel 2026

Stephen King non ha mai nascosto la sua avversione per Donald Trump, ma negli ultimi giorni ha deciso di alzare ulteriormente il tiro.

Elezioni USA 2026: la previsione di Stephen King su Trump

Dopo le dichiarazioni del presidente sui dittatori durante una riunione di gabinetto, Stephen King ha accusato Trump di trasformare l’America in uno Stato fascista e autoritario . Accusa che gli muovono in molti, in realtà. Un’affermazione forte, che ha fatto il giro dei social e dei media americani.

Il maestro dell’horror ha pubblicato un nuovo post su X, in cui lancia una previsione sulle elezioni di metà mandato del 2026. Trump e i suoi avidi compari potrebbero avere una grande sorpresa nonostante i loro sforzi per manipolare le elezioni , ha scritto King. Potrebbero trovarsi sommersi da un’ondata blu. Gli americani stanno prendendo coscienza del fatto che Trump sta trasformando il sogno americano in un incubo .

Trump and his greedhead cronies may get a big surprise in spite of their efforts to rig the 2026 election. They could find themselves swamped by a blue wave. Americans are wising up to the fact that Trump is turning the American dream into a nightmare. — Stephen King (@StephenKing) September 1, 2025

L’ondata blu (“blue wave”) a cui fa riferimento Stephen King è un termine politico ampiamente usato negli Stati Uniti per evocare un’ascesa sostenuta dei Democratici, magari capace di capovolgere lo status quo.

L’allarme dello scrittore: “L’America è in pericolo”

Le parole dello scrittore arrivano in un momento delicato. Donald Trump ha recentemente posto Washington D.C. sotto il controllo federale, facendo intervenire la Guardia Nazionale in quella che ha definito una “repressione della criminalità”.

Il piano, che prevede l’estensione dello stesso schema a città come New York e Chicago, ha suscitato forti critiche da parte di oppositori politici, attivisti e cittadini. In questo clima teso, la voce di Stephen King si aggiunge a un coro sempre più ampio di figure pubbliche che mettono in discussione la direzione presa dal governo.