Sterilizzatore UVC: il prezzo è sceso, l'utilità cresce

Ci sono tre elementi che portano a concludere che un piccolo investimento in uno sterilizzatore a raggi ultravioletti di tipo UVC possa essere una buona scelta per i mesi a venire. La prima considerazione è legata al fatto che i dati parlano chiaro: la seconda ondata è alle porte e, nonostante la tenuta (oltre ogni aspettativa) del nostro paese, le previsioni indicano nel mese di ottobre le ultime settimane a rischio relativamente calmierato. La seconda considerazione è legata alla maggior presenza in casa, portandovi oggetti potenzialmente restati a contatto con superfici non igienizzate: chiavi, smartphone, smartwatch, auricolari, mascherine, eccetera. La terza considerazione deriva dallo sconto disponibile ancora per poche ore, tale per cui far proprio uno sterilizzatore è oggi questione di pochi euro e con spedizione immediata (chiunque li abbia cercati pochi mesi fa ben conosce i costi e la fatica che si son dovuti affrontare).

Sterilizzatore UVC, per smartphone e mascherine

Lo sterilizzatore QUNSE sfrutta i raggi UVC (gli unici con reale potere igienizzante antibatterico) per sterilizzare qualsivoglia oggetto, senza rovinare le superficie e senza alcun prodotto aggiuntivo necessario. Per compiere il suo lavoro deve soltanto essere alimentato, riempito e attivato: in pochi minuti la sterilizzazione è completata e si può nuovamente accedere a quanto riposto al suo interno.

In aggiunta questo modello mette a disposizione anche una ricarica wireless 10W, il che lo trasforma in un caricatore per lo smartphone che, al contempo, carica la batteria interna e igienizza le superfici esterne. Per chi volesse anche un tocco profumato, è disponibile altresì un vano per aromi in grado di restituire un aroma gradevole alle mascherine.

Sterilizzatore: prezzo, sconto e coupon

Lo sterilizzatore UVC di QUNSE è disponibile per poche ore con uno sconto del 15% che porta il prezzo da 34,99 euro a 29,74 euro. Un coupon ulteriore fa scender la cifra a 28,2 euro, un livello sicuramente molto inferiore rispetto a quelli degli sterilizzatori disponibili nei mesi scorsi. Ogni modello ha caratteristiche proprie, differente capienza del box interno e altre commodity a differenziare l’offerta, ma questa semplice unità a tutto quanto necessario per un servizio rapido, efficiente e utile allo scopo.

L’offerta scade entro 5 ore circa e le unità sono limitate, ma il prezzo resterà comunque accessibile anche in assenza dello sconto disponibile con l’offerta lampo odierna. Per saperne di più sugli sterilizzatori UVC è disponibile la guida dedicata su Telefonino.net.