Stop a ransomware e hacking: Norton 360 Standard con il 60% di sconto

Quanto si parla di Internet, oltre alle grandi opportunità che la rete offre, la prima cosa che viene in mente sono i tanti pericoli.

Dai fenomeni come l’hacking, presenti ormai da decenni, fino agli attacchi più moderni e raffinati come i temuti ransomware.

Per chi non attua le adeguate contromisure, la rete può nascondere insidie con rischi per quanto concerne la perdita di dati personali o di privacy, ma anche vere e proprie frodi con tanto di furto di denaro. Scenari che possono essere evitati, a patto di utilizzare gli strumenti giusti.

Soluzioni come Norton 360 Standard, per esempio, permette di ottenere un presidio sicuro e di alto livello contro i suddetti pericoli.

Con Norton ransomware e hacking non fanno più paura

Norton è un’azienda che non necessita di particolari presentazioni. Stiamo parlando di un marchio che ha contribuito in maniera significativa al settore degli antivirus, accompagnando generazioni di internauti fin dagli albori della rete.

Il già citato Norton 360 Standard è proprio frutto di questa lunga esperienza. Stiamo parlando di qualcosa che va ben oltre al classico antivirus, potendo aggiudicarsi di diritto la definizione di suite di sicurezza digitale.

Questo può essere installato su:

PC Windows

Mac

tablet

smartphone

offrendo massima copertura per quanto riguarda virus, malware, ransomware e hacking di qualunque tipo.

A ciò si aggiunge poi anche l’ottima VPN integrata, una soluzione che offre ulteriore copertura lato cybersecurity e che, allo stesso tempo, permette di tutelare l’anonimato online dell’utente.

Una combo che eleva il prodotto Norton a una delle migliori soluzioni tra le tante attualmente disponibili sul mercato.

Quanto costa Norton 360 Standard?

Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere la protezione di questa suite di sicurezza a un prezzo a dir poco conveniente.

Con il 60% di sconto su Norton 360 Standard, infatti, è possibile acquistare l’intero pacchetto per soli 29,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.