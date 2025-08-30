 Stop a virus e spioni informatici: TotalAV è in promo a 19€ per un anno
TotalAV offre antivirus, VPN illimitata e adblock integrato al prezzo di soli 19€ per un anno. Ecco come approfittare della promo.
Sicurezza Antivirus
Proteggere i propri dispositivi e tutelare i dati sensibili oggi è diventato molto più conveniente. Grazie alla promozione in corso, TotalAV offre un abbonamento annuale al prezzo ridotto di soli 19 euro, l’equivalente di appena 1,59€ al mese.

Si tratta di uno sconto reale di 80 euro rispetto al listino originario di 99€, rendendolo uno degli investimenti più vantaggiosi nel panorama della cybersicurezza. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV .

Protezione completa con TotalAV

TotalAV, nato inizialmente come semplice antivirus, è oggi una piattaforma completa di sicurezza informatica in grado di difendere da virus, trojan, spyware e ransomware. La protezione non è limitata al computer: anche smartphone e tablet sono coperti, così da garantire una difesa continua in ogni contesto, sia per uso personale che professionale.

L’abbonamento include anche una VPN illimitata, utile per navigare in forma privata e schermare i propri dati quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche potenzialmente vulnerabili, come quelle di aeroporti, bar e hotel. In aggiunta, l’ad blocker integrato rimuove banner, pop-up e pubblicità invadenti: la navigazione web sarà più rapida e fluida.

Con questa offerta è possibile avere 12 mesi di protezione completa a un prezzo simbolico, con la certezza di affidarsi a un software riconosciuto a livello internazionale per affidabilità ed efficacia. Per attivare la promozione basta collegarsi al sito ufficiale e completare la registrazione: un passo semplice per mettere subito al riparo privacy e dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
30 ago 2025
