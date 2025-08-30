Stop a virus e spioni informatici: TotalAV è in promo a 19€ per un anno

Proteggere i propri dispositivi e tutelare i dati sensibili oggi è diventato molto più conveniente. Grazie alla promozione in corso, TotalAV offre un abbonamento annuale al prezzo ridotto di soli 19 euro, l’equivalente di appena 1,59€ al mese.

Si tratta di uno sconto reale di 80 euro rispetto al listino originario di 99€, rendendolo uno degli investimenti più vantaggiosi nel panorama della cybersicurezza. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV .

Protezione completa con TotalAV

TotalAV, nato inizialmente come semplice antivirus, è oggi una piattaforma completa di sicurezza informatica in grado di difendere da virus, trojan, spyware e ransomware. La protezione non è limitata al computer: anche smartphone e tablet sono coperti, così da garantire una difesa continua in ogni contesto, sia per uso personale che professionale.

L’abbonamento include anche una VPN illimitata, utile per navigare in forma privata e schermare i propri dati quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche potenzialmente vulnerabili, come quelle di aeroporti, bar e hotel. In aggiunta, l’ad blocker integrato rimuove banner, pop-up e pubblicità invadenti: la navigazione web sarà più rapida e fluida.

Con questa offerta è possibile avere 12 mesi di protezione completa a un prezzo simbolico, con la certezza di affidarsi a un software riconosciuto a livello internazionale per affidabilità ed efficacia. Per attivare la promozione basta collegarsi al sito ufficiale e completare la registrazione: un passo semplice per mettere subito al riparo privacy e dispositivi.