Stop ai centralini tartassanti con questo tool utilissimo

Tutti noi, purtroppo, quotidianamente dobbiamo fare i conti con le fastidiose telefonate non richieste di centralini che propongono i servizi più disparati e ai quali vorremmo imporre uno stop: nuovi contratti per la telefonia, per la fornitura energetica, prodotti e così via. Nemmeno l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni sembra efficace e, spesso, chi chiama lo fa da un numero cellulare sconosciuto, facendo partire una voce registrata non appena rispondiamo. Per eliminare il problema alla radice è possibile affidarsi a una soluzione come quella di Incogni, oggi in offerta con uno sconto del 50%.

La soluzione contro le telefonate fastidiose: stop ai centralini

Come può uno strumento online tornare utile? È semplice: molto spesso, lo spam telefonico dei call center prende di mira elenchi di persone (per loro potenziali clienti) compilati sulla base delle informazioni disponibili online sul nostro conto. Più dati su di noi disseminiamo nel Web, più ne stiamo fornendo a chi li impiegherà per cercare di venderci qualcosa. Cancellarli è l’approccio migliore ed è proprio questo che fa Incogni, rendendo l’operazione automatica, semplice e alla portata di chiunque. Per tutti i dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

La soluzione si occupa di eliminare le informazioni personali, con ovvi benefici anche in termini di tutela della privacy. Oltre allo stop ai centralini, viene così ridotto lo spam, incluso quello che arriva nelle nostre caselle di posta elettronica, mettendo al riparo da attacchi di phishing, dai furti d’identità e da altre pratiche malevole messe in atto dai cybercriminali sfruttando tecniche sempre più avanzate.

Incogni funziona semplicemente digitando i dati da eliminare. Sarà poi il servizio a occuparsi di tutto. Visita il sito ufficiale per saperne di più.

In questo momento, il Piano Individuale è in offerta con uno sconto del 50% al prezzo mensile di soli 5,99 euro. C’è anche il Piano Famiglia e Amici, sempre a metà prezzo, a 15,49 euro al mese con la possibilità di invitare quattro persone a sfruttarne tutte le caratteristiche.