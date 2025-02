Stop ai dati personali online: rimuovi il tuo indirizzo con questo tool

Sempre più persone si rendono conto di quanto sia facile che i propri dati personali finiscano nelle mani sbagliate, alimentando fastidiosi telemarketing, campagne pubblicitarie mirate o, nei casi peggiori, tentativi di truffa. Per fortuna adesso c’è uno strumento in grado di risolvere tutte queste problematiche. Incogni si occupa di contattare per te le aziende che archiviano e rivendono informazioni personali, richiedendo la loro cancellazione nel rispetto delle normative sulla privacy, come il GDPR in Europa e il CCPA negli Stati Uniti.

Si tratta della soluzione ideale per rimuovere i tuoi dati personali dai database di broker e aziende che li raccolgono senza il tuo consenso. E grazie all’offerta attuale, puoi attivare il piano annuale con il 50% di sconto, pagando 6,99€ al mese invece di 13,98€.

Come funziona Incogni: rimuovi i tuoi dati personali dal web con pochi clic

Utilizzare Incogni è un processo semplice e completamente automatizzato. Dopo aver attivato il servizio, lo strumento si mette al lavoro per contattare centinaia di broker di dati, avviando le richieste di cancellazione a tuo nome. In questo modo, senza alcuno sforzo da parte tua, i tuoi dati personali vengono progressivamente eliminati dalle liste di marketing e dai database di aziende che li utilizzano per scopi commerciali.

Tra i vantaggi principali di Incogni, troviamo:

Automazione completa : Incogni si occupa di tutto, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per proteggere la tua privacy;

: Incogni si occupa di tutto, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per proteggere la tua privacy; Contatti con centinaia di aziende : il tool invia richieste a una vasta rete di broker per assicurarsi che i tuoi dati vengano rimossi;

: il tool invia richieste a una vasta rete di broker per assicurarsi che i tuoi dati vengano rimossi; Monitoraggio costante : il servizio continua a verificare periodicamente la presenza delle tue informazioni online, ripetendo le richieste di cancellazione quando necessario;

: il servizio continua a verificare periodicamente la presenza delle tue informazioni online, ripetendo le richieste di cancellazione quando necessario; Conformità alle leggi sulla privacy: agisce in conformità con le normative internazionali, garantendo che i tuoi diritti siano rispettati.

Se sei stanco di ricevere pubblicità indesiderata, di ricevere chiamate di telemarketing o di vedere il tuo indirizzo comparire in elenchi pubblici, Incogni è la soluzione perfetta per te.

Grazie all’offerta in corso, puoi attivare il piano annuale con il 50% di sconto, pagando solo 6,99€ al mese invece di 13,98€. Vai sul sito di Incogni e approfitta adesso della promo.