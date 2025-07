Stop ai rincari con E.ON: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi e gestione digitale

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile scegliere E.ON. Il fornitore mette a disposizione l’offerta E.ON Luce e Gas Insieme con prezzi bloccati per 12 mesi, la possibilità di ottenere fino a 480 euro di sconto extra con la promo “porta un amico” e una gestione completa della fornitura tramite l’app ufficiale che consente anche di monitorare i consumi. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di E.ON, tramite il link qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l’offerta di E.ON

E.ON Luce e Gas Insieme è la soluzione giusta per bloccare il costo dell’energia per 12 mesi, evitando i possibili rincari del mercato energetico. La promozione in questione prevede le seguenti condizioni tariffarie:

0,0897 €/kWh per l’energia elettrica con un corrispettivo di 11 euro al mese

per l’energia elettrica con un corrispettivo di 11 euro al mese 0,431 €/Smc per il gas naturale con un corrispettivo di 9 euro al mese (+0,008 €/Smc)

Il costo dell’energia, come sottolineato in precedenza, è fisso e bloccato per 12 mesi garantendo all’utente la possibilità di sfruttare uno scudo contro i rincari del mercato energetico.

In aggiunta, E.ON permette di ottenere fino a 480 euro di sconto in bolletta con 30 euro di sconto per ogni fornitura attivata da un amico invitato dal cliente grazie alla promozione “porta un amico”.

Per accedere alla promozione basta seguire una semplice procedura di attivazione online, accessibile tramite il link qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e avviene senza interruzione della fornitura.

La sottoscrizione delle tariffe richiede l’inserimento dei dati dell’intestatario della fornitura e dei dati della fornitura stessa (codice POD per la luce e PDR per il gas). Per la domiciliazione bancaria, inoltre, servono le coordinate IBAN.

L’offerta è attivabile, solo per un breve periodo, tramite il link qui di sotto.