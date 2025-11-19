 Stop ai rincari con Engie Energia PuntoFisso: prezzo bloccato per 24 mesi
Engie presenta Energia PuntoFisso, l’offerta con prezzo bloccato per 24 mesi su luce e gas, tariffe trasparenti e servizi digitali integrati per monitorare i consumi.
Con la nuova offerta di Engie finalmente puoi mettere da parte le preoccupazioni legate ai rincari. Engie Punto Fisso permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 24, offrendo una soluzione pensata per chi vuole stabilità e prevedibilità nei costi. L’offerta è attivabile fino al 20 novembre 2025, e può essere sottoscritta per entrambe le forniture o singolarmente.

Tariffe della luce e del gas: valori fissi e trasparenti

Per la luce è possibile scegliere tra tariffa monoraria a 0,1015 €/kWh oppure la modalità a fasce con prezzi pari a 0,1031 €/kWh in F1, 0,1103 €/kWh in F2 e 0,093 €/kWh in F3, con 72 euro l’anno di commercializzazione e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh; per il gas il costo della materia prima è fissato a 0,387 €/Smc, con commercializzazione pari a 72 euro l’anno, oltre ai costi regolati indipendenti da Engie come tariffa di rete, componente ASOS e altri oneri generali di sistema. La formula è disponibile per luce e gas,  senza vincoli o penali di uscita.

Servizi digitali, energia verde e assistenza certificata

Energia PuntoFisso integra una serie di servizi già inclusi nel canone: bolletta digitale, pagamento tramite addebito diretto e energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi. L’app Engie Italia offre accesso allo storico dei consumi fino a due anni, strumenti di monitoraggio e gestione del contratto. L’assistenza è un punto distintivo dell’offerta: Engie è stata riconosciuta “Provider Consigliato” da Altroconsumo e ha ottenuto valutazioni positive da Consumerismo e ITQF per qualità-prezzo e servizi al cliente.

Attivazione online in quattro passaggi

Il passaggio a Engie può essere completato online in pochi minuti. Dopo aver premuto “Configura ora”, basta inserire i propri dati anagrafici, le informazioni della fornitura e il metodo di pagamento. Una verifica tramite telefono ed e-mail completa la registrazione. Engie gestisce automaticamente la comunicazione con il precedente fornitore, garantendo continuità del servizio senza interruzioni. L’offerta è rivolta a chi desidera un prezzo stabile, una struttura tariffaria chiara e strumenti per controllare i propri consumi in modo consapevole. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 nov 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
19 nov 2025
