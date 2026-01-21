Stop ai rincari su luce e gas in inverno: è il momento giusto per scegliere Octopus

Con Octopus Energy è possibile tagliare le bollette e proteggersi dai rincari. Il fornitore è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato energetico italiano, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a tariffe convenienti e a prezzo bloccato.

Con Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il costo dell’energia a 0,1078 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas naturale. Si tratta di condizioni molto vantaggiose e che resteranno fisse per il primo anno di fornitura (non ci sono vincoli di permanenza).

In aggiunta, è previsto un costo di commercializzazione ridotto e pari a 6 euro al mese per l’energia elettrica e a 7 euro al mese per il gas naturale. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile qui di sotto.

Per attivare le offerte è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo delle forniture (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici li trovate nelle ultime bollette inviate dal vostro attuale fornitore).

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1078 €/kWh , con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

, con un costo di commercializzazione di Gas naturale: prezzo fisso a 0,35 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Come sottolineato in precedenza, le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi, a partire dall’attivazione della fornitura stessa. Non ci sono vincoli di permanenza e non ci sono costi iniziali.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta, con le condizioni descritte, è valida fino al prossimo 22 gennaio ed è disponibile esclusivamente con attivazione online, tramite il sito del fornitore.