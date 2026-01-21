 Stop ai rincari su luce e gas in inverno: è il momento giusto per scegliere Octopus
Stop ai rincari su luce e gas in inverno: è il momento giusto per scegliere Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare i rincari e alleggerire le bollette: ecco l'offerta da cogliere al volo per risparmiare sulle forniture.
Stop ai rincari su luce e gas in inverno: è il momento giusto per scegliere Octopus
Con Octopus Energy è possibile bloccare i rincari e alleggerire le bollette: ecco l'offerta da cogliere al volo per risparmiare sulle forniture.

Con Octopus Energy è possibile tagliare le bollette e proteggersi dai rincari. Il fornitore è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato energetico italiano, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a tariffe convenienti e a prezzo bloccato.

Con Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il costo dell’energia a 0,1078 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas naturale. Si tratta di condizioni molto vantaggiose e che resteranno fisse per il primo anno di fornitura (non ci sono vincoli di permanenza).

In aggiunta, è previsto un costo di commercializzazione ridotto e pari a 6 euro al mese per l’energia elettrica e a 7 euro al mese per il gas naturale. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile qui di sotto.

Per attivare le offerte è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo delle forniture (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici li trovate nelle ultime bollette inviate dal vostro attuale fornitore).

octopus energy

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1078 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo fisso a 0,35 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Come sottolineato in precedenza, le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi, a partire dall’attivazione della fornitura stessa. Non ci sono vincoli di permanenza e non ci sono costi iniziali.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta, con le condizioni descritte, è valida fino al prossimo 22 gennaio ed è disponibile esclusivamente con attivazione online, tramite il sito del fornitore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 gen 2026

