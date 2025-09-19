Stop alle bollette imprevedibili: fissa il prezzo di luce e gas per 24 mesi con Engie

I prezzi dell’energia oscillano continuamente e pianificare le spese domestiche è sempre più difficile, ENGIE propone un’alternativa stabile e trasparente. Con l’offerta Energia PuntoFisso, valida fino al 24 settembre 2025, puoi bloccare il prezzo della luce e del gas per 24 mesi e mettere al sicuro i tuoi consumi dalle variazioni del mercato.

Prezzi fissi e trasparenti per 2 anni

Con Energia PuntoFisso puoi scegliere tra tariffa monoraria o a fasce, oltre alla fornitura di gas naturale, mantenendo gli stessi prezzi invariati per due anni.

Luce monorario: 0,1097 €/kWh (materia prima)

Luce a fasce: F1 (ore diurne feriali): 0,1114 €/kWh / F2 (ore serali feriali): 0,1186 €/kWh / F3 (notti e weekend): 0,1012 €/kWh ; Commercializzazione al dettaglio: 72 €/anno

Gas: Materia prima gas naturale: 0,415 €/Smc; commercializzazione al dettaglio: 72 €/anno + 0,00795 €/Smc

Puoi scegliere tra solo luce, solo gas oppure entrambe le forniture, con la certezza di avere lo stesso prezzo per anni consecutivi, senza vincoli di permanenza.

Perché conviene Energia PuntoFisso

Con Energia PuntoFisso hai la certezza di una tariffa stabile per 24 mesi, senza sorprese né variazioni legate all’andamento del mercato. Paghi solo in base a ciò che consumi, un modello che premia l’uso consapevole e responsabile dell’energia. Il tutto con la semplicità di un’offerta chiara, facilmente confrontabile e gestibile interamente online.

Vantaggi inclusi

Energia elettrica 100% verde e senza costi aggiuntivi.

App ENGIE per monitorare consumi, bollette e storico fino a 2 anni.

Pagamento con addebito diretto e bollette digitali.

Assistenza clienti affidabile

Attivazione in 4 semplici step

Attivare l’offerta è semplice con una procedura completamente online, basta scegliere se sottoscrivere luce, gas o entrambe le forniture e confermare la richiesta via e-mail. Da quel momento sarà ENGIE a occuparsi di tutto, gestendo il passaggio dal tuo attuale operatore senza alcuna interruzione di servizio.

Una scelta sostenibile

Con oltre 1 milione di clienti e una rete di oltre 60 sedi in Italia, ENGIE conferma il proprio impegno a rendere la transizione energetica una realtà accessibile e sostenibile. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso ENGIE clicca qui.