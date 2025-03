Stop alle chiamate indesiderate: Incogni è scontato del 50%

Se vuoi proteggere le tue informazioni personali online, Incogni è la soluzione giusta. Ogni volta che ci registriamo su un sito web, scarichiamo un’app o effettuiamo un acquisto online, lasciamo tracce digitali che vengono raccolte dai data broker.

Questi intermediari rivendono le nostre informazioni personali (nome, cognome, email, numero di telefono, abitudini di acquisto e altro ancora) ad aziende di marketing e pubblicità, esponendoci a fastidiose chiamate di telemarketing, e-mail di phishing e possibili truffe informatiche. Ecco che diventa allora indispensabile appoggiarsi a un servizio come quello di Incogni, che semplifica e velocizza il processo di rimozione dei dati personali dai database dei data broker.

Proprio adesso il piano annuale è in offerta a 6,99€ al mese al posto di 13,98€, praticamente a metà prezzo. E se non sei soddisfatto, puoi sempre affidarti alla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Incogni è la miglior soluzione per la tua privacy, ora a metà prezzo

Ma come funziona? Dopo aver attivato il servizio, Incogni avvia una scansione completa del web per individuare tutti i data broker che possiedono informazioni personali dell’utente. Una volta identificati, invia automaticamente richieste formali per la rimozione dei dati, monitorando costantemente il processo affinché la cancellazione venga effettivamente eseguita.

Il vero vantaggio di Incogni è che non si limita a una pulizia una tantum. Continua a monitorare il web e interviene nuovamente se i dati personali vengono aggiunti a nuovi database. Tradotto: meno chiamate di telemarketing e e-mail indesiderate. Inoltre, Incogni offre un’interfaccia intuitiva che consente di verificare lo stato delle richieste di cancellazione.

Questo significa non solo maggiore privacy, ma anche una sensazione di sicurezza e tranquillità nella vita quotidiana. E ora può essere tuo per un anno a soli 6,99€ al mese, il 50% in meno. Difendi la tua privacy con Incogni: attiva subito lo sconto!