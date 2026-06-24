La storia di GPTZero spiega la grande contraddizione dell'AI

C’è ancora spazio per l’autenticità, nell’era dominata dall’intelligenza artificiale? Ha ancora una qualche importanza il fatto che un contenuto, indipendentemente da tipologia e genere, sia il frutto della creatività o dell’intelletto umano? Per i responsabili del progetto GPTZero, la risposta a entrambe le domande è positiva. E questo ci fa piacere.

Il progetto GPTZero acquisito da Superhuman

La piattaforma è stata creata nel 2023 da Edward Tian e Alex Cui, allora poco più che ventenni, con un obiettivo ben preciso: mettere a disposizione di tutti uno strumento che possa identificare la natura AI di un contenuto ed eventualmente le allucinazioni presenti in esso. È indirizzato a chi non è disposto ad accettare senza batter ciglio che quanto vediamo, sentiamo e leggiamo sia il risultato restituito da un algoritmo. Sul sito ufficiale si presenta come un box in cui incollare testo o caricare file da sottoporre all’analisi.

La notizia di oggi è relativa all’acquisizione messa a segno da parte di Superhuman. La società offre una suite AI per la produttività e che controlla anche Grammarly. L’entità dell’investimento non è stata resa nota, ma GPTZero è valutata circa 88 milioni di dollari (fonte PitchBook/Business Insider). Attualmente conta oltre 19 milioni di iscritti e genera entrate per 30 milioni di dollari all’anno.

La grande contraddizione dell’AI, spiegata bene

Al di là delle dichiarazioni di rito, è lecito chiedersi se con questa decisione la mission di GPTZero sia in qualche modo compromessa. Unirsi a una realtà che offre applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per velocizzare e rendere più efficiente il lavoro, consentirà alla piattaforma di continuare a valorizzare l’autenticità dei contenuti, rimanendo fedele al suo principio fondante?

L’obiettivo dichiarato è integrare la tecnologia nella suite esistente di Superhuman, permettendo di rilevare se quanto ricevuto o visualizzato sia o meno stato creato da chatbot o automatismi. Al tempo stesso, però, lo fa all’interno di un pacchetto su cui gli stessi utenti fanno affidamento per generare contenuti sintetici. È il cortocircuito perfetto per spiegare la grande contraddizione dell’AI.

Una delle richieste di funzionalità più frequenti che abbiamo ricevuto riguarda l’integrazione del rilevamento automatico tramite intelligenza artificiale direttamente nelle caselle di posta elettronica, in modo che gli utenti possano valutare rapidamente l’autenticità e la provenienza dei contenuti che leggono.

Analizzando la vicenda, si nota una certa incoerenza. Ora, la stessa realtà offre sia gli strumenti per generare contenuti con l’intelligenza artificiale sia quelli per individuarli. Da una parte legittima l’ottimizzazione estrema del processo di creazione, dall’altra continua ad affermare che ci sia ancora un valore aggiunto insito in ciò che è autentico, umano. Insomma, posso voler fare il più presto possibile scrivendo un testo o un’email, ma mi importa sapere se ciò che leggo è stato generato da ChatGPT.