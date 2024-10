La storia straordinaria delle ultime sirene su Apple TV+ è da vedere

The Last of The Sea Women è un avvincente ed emozionante documentario disponibile dall’11 ottobre 2024 su Apple TV+ che racconta la storia straordinaria delle ultime sirene. Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito alla piattaforma! I primi 7 giorni sono gratuiti, poi ti costa solo 9,99€ al mese.

Nel suo ricco catalogo, con tantissimi contenuti Apple Originals, spicca The Last of The Sea Women. Questo documentario racconta la vera storia di un gruppo di nonne guerriere che intraprende una battaglia coraggiosa contro le vaste minacce oceaniche. Ecco la sinossi ufficiale di questo titolo da vedere assolutamente:

In “The Last of the Sea Women”, uno straordinario gruppo di risolute nonne guerriere intraprende una battaglia coraggiosa contro vaste minacce oceaniche. Spesso chiamate sirene, le haenyeo dell’isola di Jeju, in Corea del Sud, sono famose perché da secoli si immergono senza ossigeno fino ai fondali dell’oceano per raccogliere i molluschi che rappresentano il loro sostentamento. Oggi, con la maggior parte delle haenyeo ormai sessantenni, settantenni e ottantenni, le loro tradizioni e il loro stile di vita sono in pericolo. Ma queste donne agguerrite, divertenti e laboriose si rifiutano di cedere, aiutate da una nuova generazione che lotta per far rivivere il loro stile di vita ancestrale attraverso i social media. Questo commovente documentario, che analizza le motivazioni che guidano le haenyeo giovani e meno giovani, si concentra sulla loro salda amicizia, sulla loro sapiente indipendenza e sul loro contagioso spirito di emancipazione. È un racconto edificante di donne che sfidano le potenze mondiali per proteggere.

Su Apple TV+ la storia straordinaria delle ultime sirene

Quindi, se sei abbonato ad Apple TV+, non puoi perderti The Last of The Sea Women, la storia straordinaria delle ultime sirene. Di contro, se ancora non sei abbonato al servizio, attiva subito l’offerta a questo link. I primi 7 giorni sono gratis, poi l’abbonamento si rinnova a soli 9,99€ al mese. Puoi disdire quando vuoi.

Approfitta subito di questa incredibile opportunità per rendere il tuo intrattenimento ancora più ricco grazie ai contenuti disponibili a catalogo, tutti esclusivi. Oltre a questo documentario ti aspettando anche tantissime serie TV e altrettanti film.