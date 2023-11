Le Storie di Instagram saranno visibili per 7 giorni

Instagram è una delle piattaforme social più popolari al mondo, che offre agli utenti la possibilità di condividere foto, video e storie con i propri amici e follower. Le storie sono un modo divertente e creativo di raccontare la propria giornata, ma hanno una durata limitata di 24 ore. Ma per chi desidera che le proprie storie rimangano visibili più a lungo, è in arrivo una nuova funzione: si chiama My Week e permette di estendere la durata delle storie fino a una settimana.

Cos’è la funzione My Week di Instagram e come funziona?

La funzione My Week di Instagram è una novità che Instagram sta testando per migliorare l’esperienza degli utenti. Si tratta di una funzione che ti consente di selezionare le tue storie preferite e aggiungerle a una raccolta speciale chiamata “La mia settimana”. Questa raccolta rimarrà attiva per una settimana e sarà visibile ai follower nella parte superiore della schermata principale di Instagram, insieme alle altre storie. In questo modo, sarà possibile far vedere ai propri follower la storia durante la settimana, senza dover ripubblicare ogni giorno una nuova.

La funzione My Week di Instagram è molto semplice da usare. Basta aprire la propria storia, toccare il pulsante “Aggiungi a La mia settimana” e confermare. Si possono aggiungere quante storie si vuole a La mia settimana, e anche rimuoverle in qualsiasi momento. È possibile anche decidere chi può vedere La mai settimana, impostando le opzioni di privacy come si preferisce. La funzione My Week di Instagram è compatibile con tutte le tipologie di storie, inclusi i video, i boomerang, i filtri e le altre funzioni creative.

Quando sarà disponibile la funzione My Week

La funzione My Week di Instagram è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata ufficialmente al pubblico. Instagram sta testando la funzione con un gruppo ristretto di utenti, per valutare il suo funzionamento e la sua accoglienza. Non si sa ancora quando sarà disponibile per tutti gli utenti.

La funzione My Week di Instagram è un’ottima opportunità per rendere le storie più durature e coinvolgenti. È possibile usare la funzione My Week di Instagram per diversi scopi, ad esempio:

Per documentare la settimana, mostrando ai propri follower le tue attività, i propri hobby, viaggi, i momenti speciali e altro ancora.

Per promuovere il proprio brand, un prodotto, un servizio o un evento, mantenendo alta l’attenzione dei follower per una settimana intera.

Per creare una narrazione, una serie, una sfida o un gioco, coinvolgendo follower con le storie e invitandoli a interagire.

Per esprimere la creatività, sperimentando con le diverse funzioni di Instagram e creando storie originali e divertenti.

La funzione My Week di Instagram è una delle tante novità che Instagram sta introducendo per rendere la sua piattaforma sempre più interessante e innovativa. Tra le altre funzioni in arrivo ci sono anche l’intelligenza artificiale generativa, che permetterà di creare immagini realistiche a partire da parole o disegni, e l’accesso diretto alla fotocamera nella schermata di blocco dei nuovi smartphone Galaxy S24, che consentirà di scattare foto e registrare video con un solo tocco.