Instagram: adesivi AI personalizzati e altre novità

Su Instagram sono in dirittura d’arrivo tutta una serie di interessanti novità che senza dubbio alcuno sapranno far contenti i più accaniti utilizzatori della famosa piattaforma e ovviamente non mancano feature basate sull’AI come da trend degli ultimi tempi.

Instagram: sticker personalizzati con l’AI, nuovi filtri e altro

Tanto per cominciare, è infatti in fase di implementazione una nuova funzione che consente agli utenti di creare adesivi personalizzati da usare per i propri contenuti sfruttando l’intelligenza artificiale. Gli adesivi si possono generare caricando le proprie foto o video dal rullino fotografico dello smartphone o scegliendo tra foto e video idonei già disponibili su Instagram.

Il modello AI consente di tagliare qualsiasi oggetto all’interno di un’immagine, similmente alla funzionalità disponibile “di serie” a partire da iOS 16 di Apple per i suoi dispositivi. Ovviamente, in caso di errore da parte dell’AI o comunque qualora si desiderasse apportare modifiche all’adesivo, sarà sempre possibile farlo scegliendo di selezionare manualmente l’oggetto.

Da tenere presente che gli adesivi in questione sono cosa ben differente da quelli già resi disponibili da qualche tempo che consentono agli utenti di inserire il test per generare automaticamente un adesivo utilizzando i prompt.

Adesivi a parte, su Instagram, come anticipato, sono in arrivo altre funzionalità inedite, dedicate in special modo ai creators, tra cui i comandi “Undo” e “Redo” per i Reels, nuovi strumenti di editing per ridimensionare, tagliare e ruotare le singole clip e la possibilità di accedere al nuovo hub Media Clip per creare meme aggiungendo clip audio con i propri Reels.

Sono altresì stati resi disponibili nuovi filtri fotografici per i post, per applicare sia lievi modifiche al colore che stili maggiormente espressivi. Si tratta di una caratteristica che ha da sempre distino Instagram, ma che con l’andar del tempo era stata in realtà un po’ accantonata, in favori di Storie e Reels.

Inoltre, sono state aggiunge dieci nuove voci text-to-speech in inglese (in paesi selezionati), sei nuovi caratteri e stili di testo e supporto per i contorni, nuovi modi per accedere al browser audio e cercare contenuti, una vista semplificata delle bozze e la nuova metrica per i Reels denominata “Replays”.